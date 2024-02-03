تكريم الكويتيين الرزوقي والفضلي بين 100 اعلامي عربي مؤثر

المصدر: الكويت – احمد عبد اللطيف

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شهدت الدورة الجديدة من ملتقى التميز والإبداع والذي اقيم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون المشترك بين اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية و أكاديمية ويكميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي تكريم كل من الاعلام الكويتي المتمثل في الإعلامي أحمد الفضلي والاعلامية غادة الرزوقي من الكويت ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وشهد الحفل كذلك تكريم كوكبة في مختلف المجالات في مجال الدراما التلفزيونية مثل الفنان الأردني منذر رياحنة، ومواطنه ياد نصار والفنان عزيز الشافعي، حسن الرداد واللبنانية جمانة مراد ومن الفنانات، درة جنات، مي فاروق، هنا شيحة، جومانا مراد، حنان مطاوع، هبة مجدي، منة فضالي، داليا البحيري، وعبير صبري. وفي مجال الغناء تم تكريم المطرب الشعبي حكيم، هشام عباس، حميد الشاعري والكاتب والمؤلف أيمن سلامة.

ويحمل الملتقى رسالة سامية توضح أن العرب هم رمز التميز والإبداع وهم القلب النابض دائماً للنجاح في كل وقت وكل حين كما يهدف الملتقى إلى إبراز نجاحات أبناء أمتنا العربية وتأثيرها القوي والفعال على المستوى الدولي لنؤكد للعالم أجمع بأن الحضارة العربية هي أساس البشرية وأساس العلوم في شتى المجالات وأن العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للبشرية جمعاء.

مسيرة

بدأت الإعلامية غادة الرزوقي مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها في مهرجان فبراير؛ ومن ثم شاركت في العديد من المهرجانات الثقافية والفنية منها مهرجان الدوحة الغنائي ومهرجان الصيف الثقافي، وفي عام 2010 قدمت برنامج " تو الليل" في تلفزيون الوطن، ومن ثم انتقلت إلى تلفزيون الكويت حيث قدمت العديد من البرامج منها برنامج "ليالي الكويت"، بينما يشغل أحمد الفضلي منصب المدير التنفيذي لـ قناة atv الكويتية «العدالة» هو حاصل على شهادة بكالوريوس اعلام من جمهورية مصر العربية ويتجهز لمناقشة رسالة الماجستير في ذات المجال وهو اصغر مدير تنفيذي في منطقة الخليج العربي ان لم يكن عربيا، بدأ حياته المهنية صحافيا في جريدة لأنباء في2004، ثم انتقل إلى قناة سكوب وعمل مقدما للبرامج الحوارية في قناة الارادة ومذيعا في قناة العدالة وكذلك قدم البرنامج الحواري من الآخر على قناة المجلس التابعة لمجلس الأمة الكويتي قبل أن يعود إلى قناة ATV مديرا تنفيذيا.

الفضلي والرزوقي: سنواصل العطاء

وأكد كل من الاعلامي أحمد الفضلي والإعلامية غادة الرزوقي بعد تسلمهما جائزتي الأكثر تأثيرا في مجال الاعلام من بين 100 شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي بأنهما سيواصلان مسيرتيهما الإعلامية بالبذل والعطاء وأن اختيارهما وتكريمهما من قبل وزارة الثقافة المصرية في ‫ملتقى التميز والإبداع الذي أختتم فاعلياته الاربعاء الماضي.

وقال الفضلي: هذا التكريم يمثل كافة الاعلاميين الكويتيين وأنه فخور جدا بهذا التكريم في هذه المرحلة من مسيرته الاعلامية.