«تريندز» يجذب الأكاديميين والمفكرين في «القاهرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته الثالثة في النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته في 24 يناير، وتستمر حتى بعد غد السادس من فبراير الجاري، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد جناح «تريندز» منذ اليوم الأول للمعرض توافد أعداد كبيرة من الأكاديميين والمفكرين والباحثين والكتاب والمثقفين المهتمين بالمحتوى العلمي والبحثي والمعرفي، كما جذب الجناح مسؤولين رسميين وشخصيات عامة، إلى جانب وفود أكاديمية وطلاب جامعيين، حيث ثمنوا محتوى الكتب والبحوث والدراسات، وأشادوا برسالة ورؤية المركز في دعم حركة البحث العلمي العالمي.

وتحظى إصدارات «تريندز»، التي تثري النسخة الـ 55 من المعرض، المقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب، باهتمام بالغ من مختلف شرائح الزوار، خاصة «موسوعة تريندز حول جماعة الإخوان»، فضلاً عن الكتب التي تحلل قضايا الشرق الأوسط وتستشرف مستقبل الأزمات والصراعات حول العالم.

جهود



إلى ذلك، استقبل جناح «تريندز»، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي اطلع على أحدث وأهم الإصدارات التي يضمها الجناح، وثمن جهود المركز العلمية والبحثية البناءة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أشاد برؤية المركز وأهدافه السامية وحرصه الدائم على المشاركة في أكبر معارض الكتب الإقليمية والعالمية، مبدياً إعجابه بمحتوى إصدارات «تريندز».

حراك



وفي السياق ذاته، اطلع وفد من شبكة أبوظبي للإعلام ضم راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وعيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى، وعبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، على محتوى جناح «تريندز»، وأشاد بالحراك العلمي والفكري للمركز، الهادف إلى نشر المعرفة والثقافة على المستويات كافة.

فيما استقطب الجناح الاستثنائي لـ «تريندز» وفوداً أكاديمية من جامعات عربية ومصرية، وحظي أيضاً بإقبال كبير من مختلف شرائح زوار المعرض، الذين تعرفوا على الكتب والبحوث والدراسات القيمة والمتنوعة التي يحفل بها الجناح، ودارت مناقشات علمية بناءة وحوارات هادفة حول مضامين الإصدارات المختلفة التي حازت على اهتمام الزوار.

صناعة



وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بات منصة دولية للناشرين والمهتمين بصناعة المعرفة، كما أصبح ملتقى عالمياً للأدباء والمفكرين والمثقفين، لما يعرضه كل عام من محتوى ثقافي وفكري نوعي يساهم في ترسيخ مكانة المعرض عربياً وعالمياً.