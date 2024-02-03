مهرجان العين السينمائي الدولي ينطلق غداً

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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تنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي بدورته السادسة يوم غدٍ في منطقة العين الخضراء، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري تحت شعار «السينما الخضراء»، تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وبحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

واستقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقات المهرجان المختلفة. كما سيقدم المهرجان في دورته باقة من المبادرات الجديدة والبرامج وورش العمل، ليكمل مسيرته في دعم وخدمة «الفن السابع».

وفي هذا الإطار، قال عامر سالمين المري، الرئيس والمدير الفني لمهرجان العين السينمائي الدولي في حديثه لـ «البيان»: الجديد في دورة هذا العام هو انطلاقه تحت شعار السينما الخضراء، واستحداث برنامج السينما الخضراء، وذلك بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وسيتم عرض قصص سينمائية تعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي، والتحلي بالمسؤولية البيئية، وتعزيز مفهوم الاستدامة.

ومن الأفلام التي سيتم عرضها «قصة نجاح أبوظبي» للمخرج الإماراتي منصور الظاهري، و«سماء بلاستيكية بيضاء» من المجر للمخرجين تيبور وسارولتا، و«القافلة تسير» للمخرج صالح كرامة، و«همسات النار والماء» من الهند، وغير ذلك». مؤكداً على أن السينما هي الوجه الآخر للإنسانية، ومسؤولياتها لا تخلو من الرسائل الملهمة والمهمة.

وأضاف المري: استقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقات المهرجان المختلفة، وخصوصاً مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» وهي 6 أفلام طويلة، ويتنافس في مسابقة الصقر الإماراتي القصير 9 أفلام، في حين يتنافس 11 فيلماً في مسابقة الصقر الخليجي القصير، ويتنافس 13 فيلماً في مسابقة الصقر لأفلام المقيمين. كما تم في هذه الدورة استحداث برنامج السينما الخضراء.

حيث سيتم عرض أهم وأبرز الأفلام البيئية المحلية والعربية والعالمية. وضمن برنامج تكريم إنجازات الفنانين تم اختيار بعض صناع السينما وهم الفنان الإماراتي مرعي الحليان، والسينمائي عبدالحميد جمعة الذي تولى تأسيس ورئاسة مهرجان دبي السينمائي الدولي.

لجان التحكيم

كما أعلن مهرجان العين السينمائي الدولي عن أعضاء لجان التحكيم في مسابقاته الرسمية، حيث يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي القصير والخليجي القصير وأفلام المقيمين الناقد الفني المصري طارق الشناوي، والأعضاء المتمثلون في الإعلامي حسين درويش، ومريم السركال.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقتي الصقر الخليجي الطويل والصقر الدولي الطويل فيترأسها مختار العجيمي، والأعضاء جيروم حمادي، والمخرج فاضل المهيري، والمخرج قاسم السليمي.