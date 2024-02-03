تجارب خيالية في معرض «القصص المصورة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن أبرز عشر تجارب وأنشطة خلال دورة عام 2024، التي تُقام بين 9 و11 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وسيكون الجمهور على موعد مع أوقات لا تُنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توفر الفعالية تجارب وأنشطة تناسب مختلف الأعمار.

مقابلات

ويمكن لزوار المعرض الاستمتاع بلحظات لا تُنسى برفقة أبطالهم ومشاركتها مع عائلتهم وأصدقائهم، حيث تتيح لهم منطقة مقابلة النجوم فرصة مقابلة المشاهير وممثلي الأصوات المفضلين لديهم.

وتجمع دورة عام 2024 من المعرض عدداً من الأسماء الشهيرة، تتضمن إيناكي جودوي وتاز سكايلر (ون بيس)، وجيمس وأوليفر فيلبس (هاري بوتر)، وتيمويرا موريسون (ستار وورز)، وفرانك ويلكر وبيتر كولين (ترانسفورمرز)، وتروي بيكر (ذا لاست أوف أس).

كما يحظى الحاضرون بفرصة لقاء مبدعي أشهر شخصيات القصص المصورة والتعرف عليهم، إلى جانب مجتمع من محبي هذا العالم وشخصياته. وتتضمن دورة هذا العام مجموعة من أشهر الفنانين، من بينهم ستيف مكنيفن (مارفل سيفيل وور، وأولد مان لوجان، ونيو أفنجرز)، وإيفان ريس (جرين لانترن، وتين تايتنز، وسوبرمان)، ومارك بروكس (باتمان، وإمورتال إكس مين، وفانتاستيك فور).

تطلعات

وتلبي القرية اليابانية، التي أُضيفت حديثاً إلى دورة هذا العام من المعرض، جميع تطلعات عشاق الرسوم المتحركة الراغبين بعيش تجربة تجمع أنشطة يابانية تقليدية وعصرية، ما يوفر تجربة ثقافة بوب يابانية حقيقية في المعرض.

كما يمكن للجمهور استكشاف ممشى الفنانين، والاستمتاع بأنشطة وعروض ترفيهية حية مع أشهى المأكولات في فستيفال بلازا، تسوق منتجات ومقتنيات حصرية، وحضور مقابلات المشاهير والجلسات المجتمعية في المنصة الرئيسية، ومشاهدة عروض الكوسبلاي.