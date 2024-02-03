كأس «شيفرون» تحتفي بالقراء الشغوفين

المصدر: دبي - البيان

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تم تكريم الفائزين بكأس «شيفرون» للقراء في حفل خاص خلال اليوم الأول في مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يُقام في الفترة بين 31 يناير الماضي و6 فبراير الجاري بعد منافسات محتدمة ومشوقة.

وتحظى المسابقة التي تتنافس فيها فرق المدارس بشعبية كبيرة، وتسعى إلى تعزيز مهارات القراءة لدى فرق طلبة المدارس التي تتنافس فيما بينها في سلسلة من التصفيات، إذ يجيب المتنافسون عن أسئلة متنوعة حول مجموعة من الكتب المختارة للكتّاب العالميين، ويتوج الفريق الذي يظهر معرفة عميقة بالكتب المختارة بكأس «شيفرون».

تنافس

شهدت الجائزة نمواً استثنائياً على مدى السنين منذ انطلاقها، وشارك في دورات المسابقة لعام 2023 – 2024، أكثر من 5000 من الطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر.

وتنافس 80 فريقاً في النهائيات، التي تقام باللغتين العربية والإنجليزية. تم تكريم الفائزين بالمركز الأول بالجوائز لمدارسهم، وقسائم شراء بقيمة 1000 درهم من متجر المجرودي للكتب، إضافة إلى ميدالية لكل من أعضاء الفرق المشاركة. وحصلت الفرق الفائزة بالمركزين الثاني والثالث على قسائم شراء وميداليات لأعضاء الفريق.

ذكرى

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثانية عشرة لرعاية شركة شيفرون للمسابقة، والتي يتطلع لها الطلبة والمعلمون على حد سواء. وقام بتسليم الجوائز محمد الصادق، مدير العلاقات التجارية والحكومية بشركة شيفرون؛ ورينو شارما، رئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة مدير عام الشرق الأوسط للمشاريع المشتركة والطيران؛ ودانية دروبي، الرئيسة التنفيذية للعلميات بمؤسسة الإمارات للآداب.

وذكرت رينو شارما، رئيس ومدير عام الشرق الأوسط للمشاريع المشتركة والطيران: تؤكد رعايتنا طويلة الأمد لكأس «شيفرون» للقرّاء على التزامنا بتمكين الأجيال القادمة. يمثل الإبداع والابتكار الإنساني حجر أساس لحل أي قضية من قضايا العالم.