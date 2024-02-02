المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة يشارك في «القاهرة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة -أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج- في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023م، وذلك في دورته (55) والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تقام الفعاليات في مركز مصر للمعارض الدولية.

وجاءت مشاركة المركز ضمن توجيهات وخطة مكتب التربية العربي لدول الخليج، والتي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي لمكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المعرض، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.

ويحرص المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والتربوي والإبداعي، ومستهلكي إبداعاتهم من القرّاء بمختلف نزعاتهم وأجيالهم.

مشاركة المركز تحقق فرصاً للتبادل الحر للكتاب في الشرق الأوسط، والتعرف على أحدث ما وصل إليه الفكر والكلمة المطبوعة، وعقد الاتفاقيات للنشر والتوزيع، وتذليل صعوبة تسويق الكتاب من خلال عقد الاتفاقيات والشراكات التي تسهم في مجال تبادل الخبرات وإثراء المكتبة العربية في الدراسات والبحوث المتخصصة.

كما يحرص المركز التربوي للغة العربية على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي ومستهلكي إبداعاتهم من القرّاء بمختلف نزعاتهم وأجيالهم.

وتأتي مشاركة المركز التربوي للغة العربية لعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وإطار مرجعي لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها، والإطار المرجعيّ لتعليم اللُّغة العربيَّة للناطِقِينَ بِلُغاتٍ أخرى: تأليف – تعليم – تدريب، بالإضافة إلى إصدارات مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع يناير 2024م بالشارقة (5 مجلدات).