إعلان أسماء المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» الذي تم إطلاقه أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التزام الدولة بدعم وتمكين الاستدامة في قطاعاتها الثقافية والإبداعية والاستثمار في المبدعين، الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، حيث حظي البرنامج في دورته الأولى باهتمام وإقبال كبيرين من المجتمع الإبداعي، وشهد مشاركة واسعة في طلبات الحصول على المنح.

والبرنامج سيستقبل طلبات المبدعين بشكل سنوي وقد شملت قائمة عام 2023 عدد 26 مستفيداً ضمن فئاته الأربع: الإبداع والإنتاج، التوزيع والمشاركات المحلية، السفر والتنقل الدولي، وتنمية المهارات، حيث تغطي هذه الفئات مجالات الثقافة الإبداعية مثل: التأليف والنشر، الموسيقى والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو والتراث الثقافي، بهدف تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشاريعهم وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، وإبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى المحلي والعالمي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «نعتز بجهود ومواهب هذه الفئة المميزة من المجتمع التي ثابرت وحرصت على أن تحقق أحلامها وتطلعاتها لخدمة بلادها وتعزيز واقع العمل الثقافي فيها، ومما لا شك فيه أن دعم الوزارة لهؤلاء المبدعين يأتي في إطار حرصنا على الاستثمار بقدراتهم ومواهبهم، والنهوض بها ليكون لهم دور فاعل في التعريف بهويتنا الوطنية والإبداعية للعالم بأسره».

ومن المشاريع التي تم دعمها من قبل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، مشروع المصممة عزة القبيسي، التي حظيت بمنحة السفر والتنقل الدولي، ضمن مجال الفنون البصرية والتصميم، كما نال الموسيقي المبدع أحمد الهاشمي منحة السفر والتنقل الدولي ضمن مجال الموسيقى.

وتضم قائمة المشمولين بالمنح أيضاً المخرجة حنان غيث، التي حظيت بدعم ضمن فئة الإبداع والإنتاج عن مجال الأفلام والتلفزيون لمشروعها الخاص في سياق الرسوم المتحركة.

وضمت قائمة المستفيدين أيضاً الفئات والأسماء التالية: الأفلام والتلفزيون: خالد المحمود، وليد الشحي، عبد الرحمن المدني، بدر محمد، الفنون الأدائية والمسرح: ريم المنهالي، أحمد الظنحاني، الفنون البصرية والتصميم الدكتورة كريمة عبد العزيز، عفراء الظاهري، حسانه عارف، فيما ضمت قائمة التأليف والنشر، كلاً من عائشة البادي، حصة علي الجوكر، فاطمة المزروعي، علياء بن عمير، سارة أحمد، صالحة عبيد، محمد الريس، أما فئة التراث الثقافي فشملت: فضل ال علي، والدكتورة اليازية خليفة، وفئة ألعاب الفيديو حمدان ال علي، والموسيقى، محمد المبارك، وإبراهيم الجنيبي، الهام حسين، وصفية البلوشي.