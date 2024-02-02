«الأرشيف» يشارك في ندوة عن دور جمعيات المكتبات ضمن «القاهرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الندوة المتخصصة والمشتركة بين جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في دولة الإمارات، والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات التي تم تنظيمها تزامناً مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 تحت عنوان «جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية».

وجاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان «دور جمعيات المكتبات والمعلومات في تعزيز السياسة الوطنية» من خلال ورقة بحثية قدمها حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية أكد فيها أن لجمعيات المكتبات وللمكتبات الوطنية دوراً بارزاً في قيادة السياسات الثقافية الوطنية، وتعزيز السياسة الوطنية على الصعيد الثقافي؛ فهي ترعى جوائز عديدة، وتسهم في وضع السياسات والأطر التي تدعم أمناء المكتبات وأفضل الممارسات في المكتبات العامة.

وأشار إلى دور الجمعيات في وضع أجندات علمية وثقافية بمعارض الكتب، وفي جلب ذوي الخبرات من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الخبرات لدى أمناء المكتبات، ووضع المعايير والأدلة في دعم المكتبات الخضراء واستدامتها.

شارك في الجلسة فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والدكتور شريف شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والأديبة والشاعرة شيخة المطيري.