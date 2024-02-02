أفكار فريدة تستحوذ على انتباه مستثمري «شارك تانك دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تشكيلة متنوعة من الأفكار والمشاريع المبتكرة شهدتها الحلقات الأولى من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، نجح أصحابها في الحصول على ثقة لجنة المستثمرين، وإقناعهم بالاستثمار في هذه المشاريع مقابل حصولهم على نسب معينة فيها، ليكشف ذلك عن قدرة هذه الأفكار على تحقيق النجاح والتوسع في السوق المحلي والإقليمي، ما يعكس أهمية الدور، الذي يلعبه البرنامج، الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات في تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال، حيث يأتي البرنامج في إطار جهود «دبي للإعلام»، لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

عقد

الإماراتي عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لشركة «ريست هيرو» كان من أوائل الذين نجحوا في اقتناص الفرصة، والحصول على عقد من لجنة المستثمرين، حيث أبدى فيصل بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً «إثمار كابيتال بارتنرز»، وأمانات القابضة، التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، اهتماماً ملحوظاً بفكرة «ريست هيرو» مقابل حصوله على 16% منها، وتهدف المنصة إلى توفير الحلول لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، حيث تتولى إدارة «ريست هيرو» عملية إنشاء متاجر خاصة بالمؤسسات الأخرى، وإدارة طلباتها وبيع منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ تأسيسها نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 50 علامة تجارية، وإنشاء نحو 2500 متجر إلكتروني.

مشروع

وعبر «شارك تانك دبي» أطلت ياسمين جسري وزوجها كريم لطفي بفكرة «بايك ماي داي» (Bake my day)، التي بدأت من البيت، وتحولت في 2021 إلى مشروع تجاري، وهو عبارة عن مخبز يتميز بإنتاج أنواع متعددة من «الكوكيز»، وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق النجاح، ما يعكس شغف ياسمين وشريكها كريم بالفكرة، التي نالت إعجاب إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار شركة «فيفيوم هولدينج»، ونور سويد، التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، حيث اتفقا على الاستثمار في «بايك ماي داي» مقابل حصولهما على نسبة 22% من المشروع.

في حين بدت فكرة مشروع «غاربلايزر» (Garbaliser)، التي قدمتها رائدة الأعمال ريم المرزوقي وشريكتها اللبنانية حنان إسماعيل فريدة من نوعها، كونها تهدف إلى تحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية، لتنال الفكرة إعجاب كل من نور سويد ويوسف حماد، شريك إداري في بيكو كابيتال، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وقد وافقا على الاستثمار في المشروع مقابل حصولهما معاً على 12% فيه.

توزيع

وكشفت رائدة الأعمال بانة إدريس خلال البرنامج عن فكرة مشروعها عبر «بي برونزي» الذي يقدم أنواعاً من الزيوت الخاصة بتسمير البشرة، حيث تمكنت بانة إدريس من إقناع كل من فيصل بالهول، ويوسف حماد وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بريبكو»، في الاستثمار بمشروعها مقابل 20% من المشروع، الذي تطمح بانة إدريس إلى الارتقاء به نحو مستويات أعلى، وتوزيع نطاق توزيعه حول العالم انطلاقاً من دبي.

تواصل

يذكر أن الموسم الأول من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يتألف من 13 حلقة يشهد مشاركة أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة يطلون على الجمهور بعشرات الأفكار المبتكرة المستلهمة من التجارب الشخصية والواقع الافتراضي، وأخرى تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي، والمساهمة في حماية البيئة وتطبيق الاستدامة، وغيرها الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوزع المشاريع المشاركة في البرنامج بين 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة، وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.