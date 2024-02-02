دبي تحتفي برأس السنة الصينية بفعاليات مشوقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن استضافة مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة وعروض التسوق في مختلف أنحاء دبي، احتفاءً برأس السنة الصينية (عام التنين)، وذلك من 2 حتى 11 الجاري.

وتتميز دبي باحتضانها مزيجاً متنوعاً من مختلف الثقافات والجنسيات، وتمثل الوجهة المثالية للمقيمين والزوار الراغبين بالمشاركة في احتفالات رأس السنة الصينية، التي تزخر بجولات الرقص الترفيهية للتنين والأسد وفنون الأداء التقليدية، إلى جانب العروض الضوئية المذهلة التي تضفي مزيداً من الجمال على الأجواء الحيوية للاحتفالات في مختلف أنحاء المدينة. وتتكامل تجربة الضيوف باستكشاف عروض التسوق الجذابة التي تقدمها مراكز ومناطق التسوق الشهيرة في مختلف أنحاء دبي.

كما يحظى الزوار والمقيمون بفرصة التعرّف على النسيج الثقافي العريق للتقاليد الصينية من خلال المشاركة في ورش عمل توفر لهم معرفة معمقة بالعادات المرتبطة برأس السنة الصينية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تستضيف دبي مرة أخرى الاحتفالات برأس السنة الصينية، ما يوفر تجارب غنية للمقيمين والزوار. وتمثّل الاحتفالات بعام التنين فرصة مميزة لتعزيز التفاهم الثقافي والروابط الاجتماعية مع التعرف على عادات جديدة. ونسعى من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ومبادرات التسوق إلى تسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة عالمياً وتعزيز التنوع والعروض المجتمعية والتبادل الثقافي».

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول لضيوفه الصينيين المقيمين والزوار عرضاً يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 10 بالمائة عند شراء بطاقة هدية بقيمة 300 درهم إماراتي أو أكثر، مع فرصة الفوز ببطاقة هدية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي لمتسوقين محظوظين. كما يحظى الزوار بين 9 و11 الجاري بفرصة مشاهدة العرض الفني لرقصة التنين وعرض تخيّل حصري يحتفي بعام التنين بأسلوب فني يتضمن مؤثرات نارية وليزرية وضوئية.

ويحتفي مول الإمارات بهذه المناسبة المميزة ويقدم للزوار والمقيمين الصينيين يومياً فرصاً للحصول على 10 أضعاف نقاط «شير» مع مجموعة من الهدايا، بما فيها بطاقات تسوق في المول وغيرها من الجوائز المجزية عند إنفاق 1000 يوان صيني وعشر أضعاف نقاط شير. ويستطيع المتسوقون في أي من متاجر مول الإمارات تقديم الإيصالات إلى مكتب خدمة العملاء الصينيين واختيار جائزتهم عشوائياً من صندوق السحب للحصول على فرصة الفوز ببطاقات هدايا من المول بقيمة 100 ألف درهم إماراتي.

ويحتفي سوق التنين برأس السنة الصينية بعروض فنية مميزة تتضمن رقصة التنين الكبير ورقصة الأسد ورقصة تنين الكونج فو وعرض أوبرا بكين ورقصة المظلات.

وتستضيف دبي حفل مهرجان عيد الربيع 2024، من تنظيم مجموعة الصين للإعلام والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة عالمياً، بهدف تقديم تجربة تذهل الجماهير العالميين من خلال العروض الموسيقية والبصرية التي تتضمن عروضاً راقصة وأوبرالية وعروضاً تحتفي بالتراث الصيني التقليدي. وينطلق الحفل يوم 9 الجاري في مطار دبي الدولي في مبنى الركاب 3 والحي الصيني بدبي مول، وسيتم بثه بشكل مباشر في الساعة 4 عصراً بتوقيت دبي.

ترفيه

يمكن للزوار والسكان الاستمتاع بأجمل التجارب في آم إم جي عالم من المغامرات، المدينة الترفيهية الاستثنائية التي تستضيف يومياً مجموعة واسعة من العروض لغاية 20 الجاري، بما في ذلك رقصة السنة القمرية الجديدة ورقصة التنين وعرض ألعاب الخفة الرائع. وتتكامل التجربة مع رقصات الأسد والتنين الجوالة، إلى جانب عجلة الحظ التي تضفي مزيداً من المتعة على احتفالات نهاية الأسبوع.

وسيكون الزوار على موعد مع الألوان والتجارب التقليدية المذهلة في أبراج بحيرات جميرا احتفالاً بعام التنين، حيث يمكنهم الاستمتاع برقصات التنين والأسد، وعروض الطبول الحية، والمشاركة في أنشطة الفنون والحرف اليدوية. وتُقام الفعالية الرئيسية يوم 10 الجاري في حديقة أبراج بحيرات جميرا.

تجربة

يمكن للمقيمين والزوار الارتقاء بتجربتهم خلال احتفالات رأس السنة الصينية بالإقامة في فندق روڤ آت ذا بارك الذي يتيح لهم تذاكر دخول مجانية إلى دبي باركس آند ريزورتس. كما يقدم فندق جميرا أبراج الإمارات لضيوفه عرض الإقامة الاستثنائي في جميرا المميز بخصم بنسبة 15 بالمائة على الإقامة، وخصم بنسبة 20 بالمائة على تجارب تناول الطعام والسبا، فضلاً عن إقامة مجانية للضيوف الصغار. كما يمكن للضيوف الاستفادة من إمكانية الوصول مباشرة إلى مترو دبي ومتحف المستقبل.

تتيح دبي فرصاً لا حصر لها للاحتفاء بالغنى الثقافي والأجواء المفعمة بالحيوية للسنة الصينية الجديدة من خلال تجارب احتفالية لا مثيل لها.