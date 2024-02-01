صدور العدد الثاني من «مجلة إنليل» بعنوان «أفق الإبداع»

المصدر: دبي - البيان

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صدر العدد الثاني من «مجلة إنليل»، وهي مجلة تعنى بالتصوير الفوتوغرافي ناطقة بالعربية.

يحمل العدد الثاني عنوان «أفق الإبداع»، ويضم مجموعة متنوعة من المقالات والصور الفوتوغرافية، التي تعكس اهتمام المجلة بالتعريف بإبداع المصورين، وإثراء الساحة الفنية والثقافية، وتوج العدد بغلاف من تصوير البولندي كازيميرز تشارتوريسكي.

في افتتاحية العدد كتب رئيس التحرير ومؤسس المجلة المصور السوري تموز حسن عن سعي المجلة إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها، تجمع بين جمال الصور وعمق المعرفة، لتأخذ القارئ في رحلة إبداعية وفكرية ممتعة.

ويحتوي العدد على مجموعة من المقالات، التي تتناول مختلف جوانب التصوير الفوتوغرافي، كما استهل العدد بمقابلة مع المصور الأمريكي البارز لاري كولز، رئيس تحرير مجلة الجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي PSA، تناول اللقاء أهمية المجلة وخططها، وتعاملها مع التطور التكنولوجي في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وحول «الأسطورة» تم التطرق إلى أسطورة نبات النرجس، والذي ترافق مع صور بعدسة محمود علي، ويتضمن ملف العدد مقالات حول عمق الميدان في التصوير الفوتوغرافي وارتباطه بعلم الرياضيات، ونصائح للمصورين المبتدئين، كما شمل العدد جولة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، وقسماً خاصاً بمصطلحات التصوير الفوتوغرافي.

وتضم المجلة أيضاً مجموعة من الصور الفوتوغرافية المميزة، التي التقطها مصورون من مختلف أنحاء العالم، وتعكس جمال الطبيعة والإنسان والحضارة، من أبرزهم لؤي حنفي (مصر)، كاظم بوسبيه (الجزائر)، تيلمون غان أولزي (بريطانيا)، سورين مونشو (أمريكا)، توماس ماجر (أمريكا)، جوناثان هالفاكر (أمريكا)، فالداس جوسيوس (ليتوانيا)، كازيميرز كوزوتش (بولندا).