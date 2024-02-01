بينالي الفنون الإسلامية الثاني ينطلق 2025

المصدر: جدة ـــ البيان

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تنطلق الدورة الثانية من «بينالي الفنون الإسلامية» في جدة، والتي ستشهد للمرة الأولى إطلاق «جائزة المصلى» الدولية، في شهر يناير من عام 2025.

وستدشن الدورة المقبلة من «بينالي الفنون الإسلامية» في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مستقبلاً زواره من شهر يناير 2025 وحتى مايو من العام نفسه، وفقاً لما حددته مؤسسة بينالي الدرعية.

وتبلغ المساحة الكلية للموقع أكثر من 110.000 متر مربع، تمتد مساحة معارضه على ما يزيد على 12.000 متر مربع منها.

يشرف على البينالي نخبة من القيمين الفنيين العالميين، تضم كلاً من المدير الفني الدكتور أمين جعفر، مدير مجموعة آل ثاني، الذي تتناول أعماله الأكاديمية والفنية محطات التقاء الثقافات الأوروبية والآسيوية، والمدير الفني الدكتور جوليان رابي، المحاضر السابق في الفنون والعمارة الإسلامية في جامعة أكسفورد والمدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان وعضو فريق القيمين الفنيين للدورة الأولى لبينالي الفنون الإسلامية، والكاتب والمؤرخ الدكتور عبد الرحمن عزام، مستشار معرض ومنتدى (المدار) ضمن الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في العام 2023، بالإضافة إلى القيم الفني لأعمال الفن المعاصر الفنان السعودي مهند شونو، والذي شارك بعمل كتكليف جديد في الدورة الأولى للبينالي ومثل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي الفني الـ59 ضمن بينالي البندقية 2022.

كنوز

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية راكان الطوق أن عودة بينالي الفنون الإسلامية بدورته الثانية جاء بعد نجاح استثنائي حققته الدورة الأولى، ليستكمل مهمته بتسليط الضوء على كنوز الحضارة الإسلامية وتاريخها، والاحتفاء بالمؤسسات المكرسة لها، تثميناً لدورها في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

وأضاف إن الدورة الثانية للبينالي ستشهد عودة معرض ومنتدى (المدار) بصورة موسعة، الذي يجمع تحت مظلته كبرى مؤسسات الفنون الإسلامية المحلية والدولية، عارضاً مقتنياتها الثمينة. كما سيتضمن جناحين منفصلين لمكة المكرمة والمدينة المنورة يستعرضان التاريخ العريق لهذين الموقعين المقدسين، ليستمر البينالي على عهده بإثراء الحوار ومد جسور التواصل بين الماضي والحاضر، بإشراف نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، الذين سيمنحون زوار البينالي من داخل المملكة وخارجها معرضاً مؤثراً وجميلاً نفخر به.

وحول «جائزة المصلى»، كشفت مؤسسة بينالي الدرعية أنها مسابقة دولية للتصميم المعماري، تأكيداً على أهمية العمارة كعنصر أساسي من عناصر الفنون والحضارة الإسلامية، وفي إشارة للمكانة التي يكتسبها الموقع بوصفه صرحاً معمارياً بارزاً حائزاً على جائزة آغا خان للعمارة. وستطرح هذه المسابقة الدولية بشكل دوري مع كل دورة جديدة من البينالي، وسيقدم فيها المشاركون تصميماً جديداً لمصلى مؤقت، ليشيد التصميم الفائز على أرض البينالي.

وستولي المسابقة أولوية للتصاميم التي تطبق معايير عالية من الاستدامة البيئية، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجائزة، بما في ذلك أسماء أعضاء لجنة التحكيم، خلال الأسابيع المقبلة.