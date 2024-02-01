تلاقي الأجناس في القصيدة موضوع جائزة نقد الشعر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة».

عنواناً للدورة الرابعة من الجائزة، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الأمانة في دائرة الثقافة لاختيار عنوان الدورة الجديدة، وفتح باب المشاركة في موضوع الجائزة للكتّاب والنقاد والمهتمين بنقد الشعر العربي، وذلك وفق شروط وأحكام الجائزة.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: «انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تواصل جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي دورتها الجديدة ببحثها موضوعاً لافتاً يتصل بتلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة، ومنحت الجائزة بتنوّع موضوعاتها الجانب النقدي في الشعر العربي المنفتح على آفاق متعددة، رؤية نقدية متميزة، وأوجدت بريادة طرحها؛ مكتبة عربية شعرية نقدية متخصصة في الساحة الأدبية العربية».

وأضاف العويس، قائلاً: «تأتي الدورة الرابعة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في وقت تشهد فيه إقبالاً واسعاً من قبل النقاد في الدول العربية، ومما يشار إليه أن الجائزة منحت الأديب العربي، أفقاً واسعاً، وهو يقف أمام عناوين بارزة تضع القصيدة العربية ضمن قراءة جديدة للنصوص الشعرية، والتحولات في بنائها الإبداعي، والفني، وكل ما يحمله الشعر من إحالات، ودلالات، وتأملات، وأفكار متنوعة».

وتأتي الجائزة في سياق العناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وتقدّم الجائزة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فسينال الفائز الأول 100 ألف درهم، فيما سيحصل الفائز الثاني على 75 ألف درهم، في حين سيحرز الفائز الثالث 50 ألف درهم.