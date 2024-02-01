بتوجيهات محمد الشرقي.. إطلاق «دارة الشّعر العربي» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أُطلقت أمس «دارة الشّعر العربي» في إمارة الفجيرة، كمشروع مُختص ورائد من نوعه.

ويأتي إطلاق «دارة الشّعر العربي»، بهدف تعزيز جهود إمارة الفجيرة في تطوير القطاع الثقافي والنهوض بركائزه، ودعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مجال الثقافة والصناعات الإبداعية بأشكالها الأدبية والفنية، التي ترتقي بمؤشراتها التنافسية في هذا المجال على مستوى العالم.

وتهدف «الدّارة» إلى إحياء مكانة الشعر العربي، وإبراز أهميته الحضارية والإنسانية في تاريخ شبه الجزيرة العربية، والاحتفاء بالقيم العربية الأصيلة التي وثّق لها الأدب العربي عامة، والشعر خاصة، وتناقلها البشر عبر العصور، كما تسعى إلى تعزيز الارتباط الوثيق للشعر بتكوين شخصية الإنسان العربي وملامح حياته، ورصد مراحل تاريخ الأدب وانعكاساته. وستشكل «دارة الشعر العربي»، علامة فارقة في المشهد الثقافي عبر الاحتفاء بالشعر العربي وموضوعاته منذ بداياته وحتى اليوم.