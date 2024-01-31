17 عازفاً دولياً يحيون في «دبي أوبرا» غداً مهرجان «إن كلاسيكا للموسيقى»

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنطلق، غداً في «دبي أوبرا»، النسخة الثالثة عشرة من مهرجان «إن كلاسيكا» الدولي للموسيقى، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل، ويعد هذا الحدث المرموق الذي يحتفي بالموسيقى الكلاسيكية وينتظره عشاق الموسيقى، بتنظيم من ساميت إيفنت غروب، بتجربة لا تُنسى لعشاق الموسيقى والثقافة.

محطات

وتعد دبي أوبرا أبرز محطات رحلة مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى التي تستمر على مدار أسبوعين، إذ تستضيف عروض الموسيقى الكلاسيكية ذات المستوى العالمي، ليتمتع الحضور بتجربة غامرة في جو أخاذ.

نجوم العالم

يقدم مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى 2024 عروضاً لسبعة عشر عازفاً منفرداً من أبرز نجوم العالم في الموسيقى الكلاسيكية، ومنهم كاميل توماس، وكلارا جومي كانغ، ومكسيم فينجيروف، وستيلا تشين، وفاضل ساي، فيما يقود الفرق الموسيقية أكثر من مابسيترو من المشاهير في عالم الموسيقى، ومن أبرزهم إيفيند جولبيرج جنسن وأنو تالي، اللذان يرافقان عروض أوركسترا برلين السيمفونية الشهيرة، وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية.

معزوفات

يستعيد المهرجان أبرز المعزوفات لبرامز وتشايكوفسكي، إلى جانب العروض المعاصرة للملحن أليكسي شور كما يقدم مقطوعات موسيقية شهيرة، ويدعوكم المهرجان للتمتع بالألحان الخالدة لكل من سيرجي سمباتيان ونبيل شحاتة، وبيتهوفن، وسان ساين، وبروخ، وإلغار، وسميتانا، وموزارت، وشومان، ومندلسون، ودفورجاك، وروسيني، وغيرهم من أساطير الموسيقى الكلاسيكية.

ويحظى جمهور المهرجان بحضور العرض الحي لمعزوفات يقودها كبار قادة الأوركسترا، مع الأداء الفردي المتميز للعازفين، إلى جانب فرق الأوركسترا، في احتفال استثنائي بالموسيقى الكلاسيكية.