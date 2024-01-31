«أصيلة» تنظم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل

المصدر: أصيلة - البيان

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نظمت مؤسسة منتدى أصيلة فعاليات مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل (الدورة الشتوية)، لفائدة 40 تلميذاً وتلميذة، ينتمون إلى مختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في مدينة أصيلة.

وخصصت هذه الدورة الشتوية، التي أشرف عليها الأستاذان مصطفى البعليش (منسق المشغل)، ومحمد المؤدن (كاتب ومدرس تربوي)، للاشتغال على تقنيات كتابة القصة القصيرة وتحليلها، من خلال العمل القصصي الأخير «لا تقصص رؤياك» للكاتب عبد الصمد مرون، الذي سبق له المشاركة ضمن فريق التأطير التربوي للمشغل في الدورات السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي أطلقته مؤسسة منتدى أصيلة صيف عام 2009، ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ 31، ينظم سنوياً أكثر من ست دورات، خلال كل فترات العطل المدرسية، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية الواعدة، وتنمية القدرات الكتابية للأطفال واليافعين بتمكينهم من اكتساب المبادئ الأساسية لتقنيات الكتابة والإبداع.

كما نظمت المؤسسة في ختام هذه الدورة الشتوية لمشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل حفل توقيع مجموعة «لا تقصص رؤياك» للكاتب عبد الصمد مرون، بتنسيق مع جمعية الأصيل للثقافة والفنون.