دبي في فبراير.. فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتضمن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، باقة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والفنية والثقافية والأنشطة التي تعزز أسلوب الحياة العصرية في شهر فبراير المقبل، لتوفير أجواء ترفيهية استثنائية في دبي.

ويبرز من بين الفعاليات المرتقبة في فبراير مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي ينطلق 31 يناير الحالي، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل كما تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع دبي للموضة في 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 8 منه، في حي دبي للتصميم، لتستعرض أبرز تشكيلات الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025.

وتستهلّ هذه الفعالية جدول فعاليات الموضة على مستوى العالم، حيث ينطلق أسبوع دبي للموضة وأول مرة قبل فعاليات الأزياء في عواصم الموضة العالمية مثل نيويورك، وميلانو، ولندن، وباريس، ليجمع أبرز المصممين والعلامات التجارية الفاخرة من جميع أنحاء المنطقة.

مهرجان سكة للفنون والتصميم

وتفتتح دبي موسم الفنون باستضافة مهرجان سكة للفنون والتصميم، والذي يشكل الفعالية الفنية الرائدة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وينطلق من 23 فبراير المقبل ويستمر حتى 3 مارس القادم في حي الفهيدي التاريخي. ويحتفل المهرجان بمرور 12 سنة على انطلاقه وما حمله من الإبداعات الفنية المميزة، كما يسلط الضوء على أبرز المواهب الناشئة في دولة الإمارات وخارجها، حيث يستعرض مجموعة متنوعة من المجسمات الفنية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، والعروض الحية، وعروض الأفلام والموسيقى وغيرها.

ويرحّب مهرجان مذاق دبي بزواره مجدداً في سكاي دايف دبي للاستمتاع بتجارب فنون الطهي بين 23 و25 فبراير المقبل. ويشهد المهرجان مشاركة أبرز الطهاة والمطاعم في المنطقة، مع إقامة جلسات التذوق ودروس الطهي التفاعلية، والعروض الموسيقية الحية، والأنشطة الترفيهية العائلية التي تقام في الهواء الطلق.

مهرجان إن كلاسيكا

وتستضيف دبي أوبرا مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى بين 1 و15 فبراير المقبل، والذي يعود إلى الإمارة حاملاً معه مجموعةً مميّزة من العروض الموسيقية التي تُعرض على مدار أسبوعين. ويثري فعاليات المهرجان مجموعة من العازفين المنفردين الموهوبين وفرق الأوركسترا من جميع أنحاء العالم للاحتفال بروعة موسيقى «الحجرة»، بمن في ذلك عازفة التشيلو الفرنسية البلجيكية كاميل توماس، وعازف البيانو التركي فاضل ساي، وعازف الكمان البلجيكي مارك بوشكوف.

وسيقوم الفنان أنايرود رافيتشاندر، الملحن والمغنّي الهندي الحائز جوائز، بإحياء حفل موسيقي مميز في كوكا كولا أرينا 10 فبراير القادم. ويطل الفنان الشهير سونو نيغام، الحائز جائزة بادما شري، في أمسية فنية 11 فبراير المقبل لأداء مجموعة من أغانيه الشهيرة أمام الجمهور في كوكا كولا أرينا.

كما تستعد دبي لاستضافة أنتولد دبي، أضخم مهرجان للموسيقى والذي يُقام لأول مرة في المنطقة، وذلك في مدينة إكسبو دبي بين 15 و18 فبراير. ويشارك في المهرجان عدد من أبرز النجوم العالميين، مثل أرمين فان بورين، وهاردويل، وتيمي ترومبيت، وإيلي غولدينج، وجي إيزي، ومايجور ليزر، وبيبا ريكسا، وغيرهم الكثير.

«ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»

وبعد نجاحها المذهل في عام 2019، تعود مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» الشهيرة لتزين مسرح دبي أوبرا بين 22 فبراير المقبل و10 مارس القادم، وتقدم لعشاق المسرح تجربةً لا مثيل لها من خلال قصتها الآسرة وفريقها المميز من الممثلين.

كما تضم الفعاليات الترفيهية عرضاً مميزاً لفرقة سيمبل مايندز في أمسية مليئة بالروائع الموسيقية تستضيفها كوكا كولا أرينا يوم 27 فبراير، حيث تستعد فرقة الروك الأسكتلندية لأداء أشهر أغانيها الكلاسيكية أمام الجمهور.

وتختتم فعاليات شهر فبراير بإقامة عرض موسيقي لمغنّي الراب البنجابي العصري أي بي ديلون، حيث يحيي حفلاً مباشراً في كوكا كولا أرينا 29 فبراير المقبل. ويشارك المغني الهندي الكندي جمهوره مجموعةً من أغانيه الشهيرة، مثل براون موندي وإنسين وويز يو.