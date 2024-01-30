«النوم» يحصد جائزة مهرجان جيرارميه لأفلام الفانتازيا

المصدر: (جيرارمير ـــ أ ف ب)

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فاز فيلم «النوم» (Sleep)، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج الكوري الجنوبي جيسون يو (34 عاماً)، بالجائزة الكبرى للدورة الحادية والثلاثين من مهرجان جيرارميه الدولي الشهير لأفلام الفانتازيا في شرق فرنسا.

رعب وكوميديا

ويروي «النوم» الذي يشكّل مزيجاً بين فيلم الرعب والكوميديا، قصة زوجين شابين تنقلب حياتهما رأساً على عقب عندما يبدأ الزوج عند حلول الليل بالمشي أثناء النوم ويصبح خطيراً، مسبباً الرعب لزوجته.

ومُنِحَت جائزة لجنة التحكيم لفيلمين، أولهما «أميلياز تشيلدرن» (Amelia›s Children) للمخرج البرتغالي غابريال أبرانتس عن رجل يجد عائلته بعدما كان يظن أنه يتيم، والثاني «آن أتّاندان لا نوي» (En attendant la nuit) للمخرجة الفرنسية سيلين روزيه، عن قصة مراهق يحتاج إلى دم بشري ليعيش ويقع في حب جارته.

وفاز فيلم الرعب «وِن أيفِل لوركس» (When Evil Lurks) للأرجنتيني داميان روغنا، وهو قصة عن المس، بجائزتي النقاد والجمهور، بينما أعطيَت جائزة لجنة التحكيم لإقليم غران إيست الفرنسي لفيلم «ذي سيدينغ» (The Seeding) للبريطاني بارنابي كلاي.

وفاز فيلم «ترانسيلفاني» (Transylvanie) للمخرج الفرنسي رودريغ أويار بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة.