«الأرشيف الوطني» يلتقي إعلاميين في «القاهرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية لقاء إعلامياً على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 حيث أطلعهم على الهوية المؤسسية الجديدة، وأبرز مشاريع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومبادراته، وعلى جهوده على طريق إنشاء المكتبة الوطنية وأهدافها في حفظ التراث الثقافي للدولة، وعلى مشروع موسوعة تاريخ الدولة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية اللقاء بكلمته التي رحب فيها بالإعلاميين: إننا ندرك تماماً أهمية الإعلام كمصدر أساسي في تثقيف الإنسان وتوعيته ترفيهه، ونشاطركم هذا الدور ونحن نعمل على إثراء مجتمعات المعرفة.

وأضاف: يحظى الموروث الثقافي لدولة الإمارات باهتمام وعناية الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستمر تلك الجهود وتتضاعف في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.