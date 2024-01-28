النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة تترقب فارس الميدان

المصدر: دبي ـ البيان

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تتجه الأنظار نحو قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، لمعرفة هوية بطل النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وذلك مع حجز سعود فولاد بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي مع علي العزيزي في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ«كأس فزاع الذهبية».

جاء تفوق فولاد بعدما حقق 75 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام عبدالله الكتبي من إمارة الشارقة الذي حقق 15 علامة، ليصعد اليويل المشارك من دبي إلى النهائي، وذلك في حلقة حضرت فيها الندية خلال مجرياتها.

وبدايةً استعرض المشاركان مهاراتهما في تحدي اليولة، حيث امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح والتناغم مع الإيقاع، لينالا إشادة خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، ليكسب فولاد 25 علامة كانت مهمة في ترجيح كفته للتأهل.

وفي سؤال الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين من الإجابة بشكل صحيح. أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي، ليفتتح رصيده بـ15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن فولاد أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق فولاد ليحصل على 15 علامة. وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 600 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، عزز فولاد تفوقه ليكسب 20 علامة.

طموح كبير

اعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات، مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الحلقة العاشرة أظهرت الطموح الكبير والرغبة لدى اليويلة من أجل التأهل إلى النهائي، ومنه تحقيق حلم الفوز ببطولة فزاع لليولة، التي تعتبر مقصد الشباب وحلمهم في بطولة نسعى من خلالها لتسليحهم بمهارات الموروث الشعبي، والتراث الوطني الأصيل بشكل متكامل، وجعلها تجربة يخرج منها الجميع فائزاً بالمعرفة والمهارات التي يكتسبونها بغض النظر عن هوية البطل في النهاية.

وتابعت أواديسيان: نحرص في هذه البطولة العريقة على الخروج بمكتسبات تنعكس بالشكل الأمثل على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، فالهدف الرئيس من البطولة إعداد جيل متمسك بهويته الوطنية، التي تمثّل القيم الحقيقية لمجتمع الدولة.

ضيف الحلقة

حلّ الفنان محمد المنهالي من العاصمة أبوظبي ضيفاً على الحلقة العاشرة من برنامج الميدان 19، وهو أحد الضيوف الدائمين لبرنامج الميدان، وعن هذه المشاركة قال: تسعدني المشاركة في هذا البرنامج الوطني الأصيل، حيث يجتمع التـراث مع الأصالة.

عائلة واحدة

تم عرض تقرير في الحلقة العاشرة عن الأجواء التي رافقت المشاركين هذا الموسم، سواء خلال التدريبات على التحديات، أو في أوقات الفراغ التي باتت تجمعهم كأنهم أسرة لليولة.