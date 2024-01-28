10 معالم ابتكارية في دبي حطمت أرقام «غينيس» القياسية

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تحتفظ دبي بالعديد من الأرقام القياسية باسمها، وحتى أكتوبر الماضي، كان في رصيد المدينة أكثر عن 300 رقم قياسي منحته لها «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، تظهر بالمجمل سعيها الدؤوب لتكون الأفضل، كما الأكثر جرأة في إنجاز أعمال تبدو مستحيلة، وفق ما أفادت مجلة كيرلي تايلز «الهندية».

وأكدت المجلة أن تحطيم دبي لتلك الأرقام القياسية، يؤكد التزام المدينة بالابتكار والتفوق، وتجاوز الحدود، وإبداع هياكل وتجارب غير عادية، كرمز عالمي للحداثة والتقدم، حيث اختارت المجلة 10 معالم في دبي دخلت موسوعة «غينيس»، وهي:

1 أكبر تنسيق أزهار. وهذا الرقم القياسي العالمي سجلته حديقة «دبي ميركل غاردن»، عبر عرض أزهار لطائرة «ايرباص إيه 380»، تابعة لطيران الإمارات، مصنوعة من خمسة ملايين زهرة. ويمكن رؤية الهيكل الذي تبلغ أبعاده 72.95*78.34*21.98 متراً، من منصة مركزية، وعندما تزهر الأزهار بالكامل، يبلغ وزن التنسيق أكثر من 100 طن.

2 أعلى عجلة مشاهدة في العالم، وهي «عين دبي»، على ارتفاع 250 متراً. وهذه العجلة تتجاوز عجلة لاس فيغاس، صاحبة اللقب بين 2014 و2021، وتتميز بكبسولات آلية مثبتة، ذات تصميم كروي شفاف.

3 يحمل برواز دبي في حديقة زعبيل، الرقم القياسي لأكبر برواز للصور في العالم. ويبلغ ارتفاعه 150 متراً، ويتمتع بإطلالات على مدينة دبي القديمة والحديثة، ويضم متحفاً ومنصة مراقبة ذات أرضية زجاجية في الطابق 48.

4 أكبر متاهة عمودية يمثلها «الميز تاور» في دبي، حيث يحتل البرج الرقم القياسي العالمي لأكبر متاهة دائمة على مبنى مكون من 55 طابقاً، تم إنشاؤها باستخدام خطوط معقدة من الشرفات، تمتد على مساحة 3947 متراً مربعاً.

5 أطول برج في العالم، برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ما يعادل ضعف ارتفاع مبنى «إمباير ستايت»، وحوالي ثلاثة أضعاف ارتفاع «برج إيفل»، وتعترف موسوعة غينيس للأرقام القياسية بامتلاكه أطول مصعد (504 أمتار)، وأكثر عدد من الطوابق (163 متراً)، وأعلى مطعم من الطابق الأرضي (441.3 متراً).

6 أكبر نافورة على مستوى العالم، تقع على بحيرة برج خليفة، بمساحة 12 هكتاراً في وسط مدينة دبي، تضم أكثر من 6600 مصباحاً، و50 جهاز عرض ملوناً، ما يوفر عروضاً ساحرة بالمياه والضوء والموسيقى بعد حلول الظلام.

7 أكبر قبة تفاعلية وغامرة في العالم، تُعرف بقبة الوصل في مدينة إكسبو بدبي. وتتميز بعنصر تفاعلي، يسمح بضبط الضوء والصوت باستخدام الكمبيوتر اللوحي، ويبلغ قطر القبة 130 متراً، وارتفاعها 67.5 متراً.

8 أكبر جمل مضاء بتقنية ليد في العالم، وقد دخلت «دبي باركس أند ريزورتس» موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تقديم «أكبر منحوتة بتقنية ليد لحيوان ثديي»، وتضمن هذا الإنجاز الضخم، جملاً مهيباً مزيناً بمجموعة آسرة من الأضواء، احتل مكانه كرمز مميز في قلب الوجهة الترفيهية الرائدة.

9 أعمق حمام سباحة للغوص في العالم، يصل عمقه إلى 60 متراً، ويحتوي المسبح على 14 مليون لتر من المياه العذبة، أي ما يعادل ست حمامات سباحة أوليمبية. ويتم الحفاظ على درجة حرارة 30 درجة، لتوفير ظروف غوص مثالية في حمام السباحة المزود بـ 56 كاميرا، لضمان سلامة الغواصين.

10 أكبر منحوتة فولاذية مضيئة لطائر في العالم في القرية العالمية، ويبلغ طول الصقر الفولاذي التي يتميز بجناحيه المنتشرين على نطاق واسع، أقل من 8 أمتار، ويبلغ طول جناحيه أكثر من 22 متراً، ويزن أكثر من 8 آلاف كيلوغرام، وهو تكريم للرمز الوطني لدولة الإمارات، وقد تمت تغطيته بـ 50 ألف مصباح.