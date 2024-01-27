80 ورشة عمل إبداعية وتفاعلية في «موسم ربع قرن»

المصدر: الشارقة – البيان

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ينطلق، اليوم السبت، «موسم ربع قرن»، الذي تنظمه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار «شارقة الإبداع» في مركزي الطفل بالقرائن، وسجايا فتيات الشارقة، وعلى مدار اليوم والغد، مستهدفاً الجمهور العام والفئات العمرية من 6 إلى 31 عاماً فأكثر.

وذلك بهدف تعريف المجتمع بالدور، الذي تلعبه مؤسسات ربع قرن في استثمار طاقات منتسبيها، بالإضافة لتسليط الضوء على مواهب المنتسبين في مختلف المجالات.

يحفل برنامج موسم ربع قرن بأكثر من 80 ورشة عمل إبداعية وتفاعلية، من أبرزها: الورش الثقافية والقرائية، التي تسهم في غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والنشء والشباب، والورش الفنية كورش الرسم والتلوين والتشكيل، ورسم جداريات فنية بأنامل المشاركين، وورش المهارات الحياتية كالتصوير، وورش الطهي والأعمال اليدوية.

بالإضافة لورش تتناول موضوعات متنوعة في مجال العلوم والتكنولوجيا والروبوتات والبرمجة.

كما سيتمكن منتسبو مؤسسات ربع قرن من استعراض مواهبهم ونقل تجاربهم ومعارفهم للحضور، من خلال تقديمهم للعروض المسرحية، والمعزوفات الموسيقية الإبداعية الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر أن موسم ربع قرن سيمكن الجمهور من التعرف عن قرب على دور مؤسسات ربع قرن في اكتشاف وتنمية وصقل طاقات منتسبيها، من خلال البرامج والورش، التي يتم تقديمها، وفق أعلى المعايير وعلى أيدي مختصين في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، كما سيتعرفون على آلية التسجيل وبرنامج الولاء «همة»، الذي يمكن أعضاءه من الحصول على هدايا قيمة نظير مشاركتهم في مختلف البرامج والورش.