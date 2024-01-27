تاز سكايلر وشو هايامي في معرض القصص المصورة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن انضمام ثلاثة ضيوف جدد من المشاهير وممثلي الأصوات ومبدعي القصص المصورة الذين سيشاركون في المهرجان، والذين سيصلون إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل.

وينضم إلى المعرض في نسخة عام 2024 الممثل تاز سكايلر، الذي تم ترشيحه لجائزة أوليفيه، وهو أحدث اسم ينضم إلى قائمة النجوم في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي يقام من 9 إلى 11 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأدى تاز دور سانجي الملقب بـ«الساق السوداء» في مسلسل One Piece الذي حقق نجاحاً باهراً على نتفليكس، والذي كان أحد أضخم البرامج الرائجة من حيث البث عالمياً لعام 2023. وسوف ينضم سكايلر إلى زميله النجم إيناكي جودوي الذي يلعب دور «مانكي دي لوفي» في فيلم واقعي مقتبس من الأنيمي الذي تدور أحداثه حول قراصنة قبعة القش الذين يبحثون عن كنز One Piece.

مقابلةورحب معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في العاصمة الإماراتية أيضاً بالممثل وفنان الأداء الصوتي والمغني الياباني شو هايامي، كما سيحظى المعجبون في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أيضاً بفرصة مقابلة مبدع القصص المصورة البرازيلي الأسطوري إيفان ريس الذي يعرف بكونه أحد أعظم الفنانين والأكثر تقديراً في هذا المجال.