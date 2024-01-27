200 فعالية ينظمها «القوز للفنون» نهاية يناير الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان القوز للفنون في دورته الحادية عشرة برعاية شريكه الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ليواصل تقليده الراسخ بجمع لفيف من الفنانين، والعروض الموسيقية، والفعاليات الثقافية، وأطايب المأكولات، ليحتفي بالمفكرين والمبدعين في رحاب منطقة القوز الإبداعية.

يَعِد المهرجان زوار هذه الدورة بأكثر من عشرين عرضاً حياً، وثمانين فناناً وفنانة، وخمسين تصوراً مبتكراً من أشهى الأطعمة والأكلات، ومئتي فعالية يقدمها لهم من الصباح حتى انتصاف الليل طيلة عطلة نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

يستضيف مهرجان القوز لعام 2024 غمرةً من مواهب المنطقة لتشعل أجواءه بعروض حية يضيء أحد أبرزها مغني الراب السينابتيك ورفاقه.

ويطل الفنان ليث الحسيني بموسيقاه بكل ما فيها من تقاطعات مع قضاياً جدلية كالهجرة وغياب المساواة الاجتماعية. يدعو مهرجان القوز للفنون زواره هذا العام للتمتع بطيف متنوع من التجارب الثقافية والتفاعلية على مدار يومي الحدث، من أبرزها عمل تركيبي بعنوان أصداء الطبيعة للفنان الياباني يوري سوزوكي.

كما يقدم المهرجان العديد من التجارب البصرية، إحداها جداريةٌ ملحمية بعنوان مجموعة لحظات للفنان التونسي - الفرنسي إل سيد. وفي مكان آخر من الأفنيو، تحديداً في فضاء جلف فوتو بلس، يستأنف معرض الأعمال المختفية تسليط الضوء على أعمال للأجيال الناشئة من الفنانين والفنانات، والمجموعات الفنية، والمعارض، وذلك مع المضي في خلق ممارسات مستدامة على صعيد اقتناء الأعمال وجمعها.

أما محطتا الزوار المفضلتان —سوق ريل فلسطين وكيڤ ماركت أوف مسفيتس— فستواصلان إبهار رواد هذه الدورة بمعروضاتهما.

ولمحبي السينما موعد مع عرض خارجي لفيلم «هيب هوب المقلاع». ويعرض القوز للفنون 2024 مجموعةً من الأعمال التركيبية العامة، منها «كل الألوان للأسود ظلال» للفنانة حمرا عباس من تنظيم جاليري لوري شبيبي.

ومن جاليري كربون 12 عملاً تركيبياً آخر بعنوان رايات حمراء للفنانة أناهيتا رازمي، حيث ستنثر سلسلة من رايات وأعلام بتدرجات لونية متعددة في مواقع مختلفة من الأفنيو لتثير فضول الزوار بعد أن تأسر نظرهم. وفي مكان منسي، يستخدم مهند شونو المكثفات المائية للمكيفات لري حديقة من الأعشاب.

عشاق الصباح

سيقيم مركز شيميز جلسة يوغا منعشة في ذا يارد. كما لا ينسى مهرجان القوز زواره من الأطفال، إذ يقدم لهم ولأسرهم خيارات عدة لبدء نهارهم، إحداها غاردنز أوف غايا من تنظيم مركز ذا كونفيدنس لاب. وفي ذا جام جار يقدم المهرجان لزواره الأطفال فرصة أخرى للمشاركة في مجموعة من الورش الفنية والتفاعلية.

فيَعد مهرجان القوز للفنون 2024 زواره ممن لا يهوون التبكير في بدء نهارهم بظهيرات ومساءات بديعة من العروض الحية، كالأداء الذي ستحمله لهم الفنانة الفرنسية ذات الأصول المغربية أمينة على ألحان تدمج الميلوديا الفولكلورية بموسيقى البوب، فضلاً عن عرض الفنان الأدائي التنزاني ديبيش بانديا الذي يحول سيارة إلى منحوتة صوتية.

كذلك، يستضيف القوز إنكور كوكبةً من الموسيقيين المحليين الناشئين على اختلاف أعمارهم ولغاتهم ليقدموا لزوار المهرجان ألواناً متنوعة من الموسيقى. وفي فضاء كونكريت، تنجدل عروض جوقة بسمة الأخاذة بكل ما تحتفي به من تراث الموسيقى العربية.

محبو السهر

وبحلول الغروب تنتظر زوار المهرجان جرعةٌ مضافةٌ من المتعة عبر عدد من العروض الجماهرية الحية.بالإضافة لكل ما ذكر من تجارب إبداعية وعروض حية ستضيء عطفات وفضاءات السركال أفنيو، ينتظر زوار المهرجان لهذا العام متعة ذوقية مفردة من شتى النكهات وأصناف الأكلات الشهية.