المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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من منا لم يتعرض للفشل؟ هل استلهمنا منه الطريق؟ وهل عبرنا أخيراً ضفة النهر؟ كتاب «قوة الفشل» يوقظ حماسك معبداً لك الطريق لحياة ناجحة أكثر.

بعد المقدمة يأتي «كيف تدير وقتك»، يلفت الانتباه إلى مدى أهمية الوقت، مشيراً إلى «سلوكيات ومعتقدات تؤدي إلى ضياع الوقت»، وأخرى «إلى توفير الوقت» بالمقابل، ثم يتوجه إلى طلبة العلم في «قوة التذكر»، معقباً بـ«مفردات شفرة النجاح»، ثم كيفية «النجاح مع العقبات»، و«التفوق في اتخاذ القرارات». أما في «شفرة الذكاء».

فيشير إلى النشاطات والأطعمة التي ترفع مستوى التفكير، وبعد العودة إلى «مهارات أخرى في اتخاذ القرارات» ينتقل إلى «مهارات البحث والتقصي» التي لا يستغني عنها أي ناجح، و«المهارات الكلامية» التي تتضمن تفاعل الحواس وأنواع الإلقاء.

في «كيفية تنمية مهاراتك في مهنة أو مجال معين» يوضح لك «خطوات تطوير نفسك»؛ لتكتسب أولى مهارات التأثير والإقناع في «كيف تحاور بتميز»، ثم «التفوق في المساومات»، وبعد «مهارات حسابية» تأتي «مهارة التفكير الإبداعي»، وفي «رفقاً بصحتك.. وأعصابك» يعلمك كيفية الاسترخاء، و«كيف تقاوم الحزن؟» بـ«التركيز والتنفس العميق»، وعليه «السيطرة على الجسم» باسترخاء العضل والعقل؛ فـ«كلمة السر.. التوازن»، واستثمار «قوة الإيحاء» لتهدئة الأعصاب، وبعد مناقشة «الآثار السلبية للضوضاء» يختم بـ«تأثير الألوان».

كتاب سهل التناول والتدرج يخاطب المجتهد في الحياة بتنوع الطرح بين تنظير وتطبيق لحياة متوازنة ناجحة ما أمكن.