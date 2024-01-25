تدشين "موسوعة القيادة الإماراتية" من 15 ألف عمل فكري للقيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي- منى خليفة:

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دشن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، اليوم، "موسوعة القيادة الإماراتية" والتي تضم 15 ألف عمل فكري مكتوب ومرئي ومسموع تحت اسم الاتحاد.

وتعد موسوعة القيادة الإماراتية موسوعة إلكترونية شاملة وجامعة لإرث الوطن الفكري وقيادته الرشيدة لتكون مرجعاً أصيلاً للباحثين.

وأكد سلطان النعيمي مدير عام مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية في كلمة بهذه المناسبة على ثلاثية مهمة سيعمل المركز على إرسائها خلال الفترة القادمة لدعم موسوعة القيادة الإماراتية متمثلة في العملية المنهجية والديمومة والاستمرارية فضلا عن المأسسة والحوكمة، حيث سيكون هناك قسم خاص لحوكمة الموسوعة وضمان استمرارها.



يذكر أن العمل على المشروع بدأ في صيف 2021 بهدف الحفاظ على الإرث الفكري للقيادة الإماراتية الرشيدة ورؤيتها.