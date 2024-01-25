7 تجارب تجعل من «خور دبي» وجهة استثنائية

المصدر: دبي – نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشكّل خور دبي وجهة رئيسة لكل من يرغب في خوض تجارب ممتعة مميزة في مدينة دبي، فهذا اللسان المائي بين ناطحات السحاب وشوارع دبي المزدحمة، يمنح لزواره فرصة تفحص الأجواء الساحرة للمدينة.

وتعتبره صحيفة «تايمز أوف إنديا»، وجهة لا بد أن يضعها أي زائر للمدينة على خط رحلته، ومن لا يفعل ذلك، فكأنه لم يزر المدينة أصلاً، ذلك أن إلقاء نظرة واحدة على خور دبي وإطلالاته الساحرة على الجانب التقليدي والحداثي للمدينة، يعدّ كافياً لفهم أهميته كوجهة فريدة لمجموعة من التجارب المتنوعة، وذلك للأسباب السبعة التالية:

01 ركوب العبرة في الخور، هي تجربة لا يمكن تفويتها وفق «تايمز أوف إنديا»، حيث تنقل هذه القوارب الخشبية التقليدية الركاب عبر المياه، مانحة إياهم فرصة تجربة هذا التجاور بين الهندسة المعمارية التاريخية من جهة، وناطحات السحاب الحديثة من جهة أخرى.

02 التوجه إلى منطقتي ديرة وبر دبي التاريخيتين، الذي يفصل بينهما خور دبي، حيث تعيد هذه التجربة الزائر إلى زمن مضى. وبين الاثنتين، تعتبر ديرة أكثر تقليدية، وهي موقع سوقي الذهب والتوابل، ومع ذلك، لا يزال ممكناً مشاهدة آثار تقليدية وسط الحداثة في بر دبي.

03 زيارة حديقة خور دبي، التي تمثل واحة هادئة على طول مياه خور، وتمتد في المكان مساحات خضراء واسعة للاستمتاع ببعض الوقت في الراحة أو التنزه أو ممارسة رياضة الركض، ويعد الموقع مكاناً رائعاً للخروج مع العائلة والأصدقاء.

04 التوجه إلى نادي خور دبي للغولف واليخوت، وهو المكان المناسب لمن يحلم بتجربة لعبة الغولف، ومشاهدة الواجهة البحرية الفاخرة، حيث يوفر ملعب الغولف الأخضر المذهل، بعضاً من أروع المناظر على خور دبي، ويتيح لزواره تجربة جولة غولف مثيرة، عدا التحقق من اليخوت الرائعة.

05 دخول متحف دبي في قلعة الفهيدي التاريخية، بالقرب من الخور، حيث يمكن تثقيف الذات في المتحف عن التحول الكبير الذي شهدته المدينة، والتعرف إلى نمط الحياة التقليدي في المنطقة، وتراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والتطور الاقتصادي لدبي.

06 القيام بجولة لتذوق الطعام، إذ يعد خور دبي جنة لتذوق الطعام، مع مجموعة متنوعة من الخيارات. من المأكولات الإماراتية التقليدية في المطاعم المحلية، إلى المطاعم العالمية الفاخرة على طول الواجهة البحرية، يمكن للزوار تجربة مجموعة متنوعة من النكهات، حيث تكثر على خور دبي مطاعم المأكولات البحرية، التي تقدم المأكولات الطازجة مع إطلالات خلابة، عدا إمكانية الحصول على صيد طازج.

07 مشاهدة الأعجوبة المعمارية برج خور دبي والميناء، وهي لا تزال قيد التطوير، لكن بمجرد الانتهاء من بنائها، من المتوقع أن يكون هيكلها الضخم أطول مبنى في العالم، وسيشكل أحد المعالم الأكثر إذهالاً لميناء خور دبي.