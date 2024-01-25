إيلي خوري: «شارك تانك دبي» موطن تحقيق أحلام رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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مساحات مبتكرة واسعة تمنحها «دبي للإعلام» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حلقات الموسم الأول من «شارك تانك دبي»، الذي يعرض مساء كل خميس على شاشة تلفزيون دبي، حيث نجح بعض مشتركي البرنامج في لفت انتباه إيلي خوري، أحد أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج، وهو معروف بخبرته الواسعة في مجالات الاستثمار والتسويق، لتحظى بعض المشاريع التجارية المشاركة بدعمه وتشجيعه، ما يعكس حرصه على رعاية أصحاب المواهب وتبني أفكارهم المبتكرة وحثهم على ضرورة الإبداع ومواصلة الاستثمار بمشاريعهم.

ويؤكد خوري أن «شارك تانك دبي» يمثل فرصة لرواد الأعمال لتحقيق أحلامهم وتنميتها، مبيناً أن البرنامج يتناسب مع طبيعة إمارة دبي التي تحولت إلى وجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأبرز العلامات التجارية العالمية.

انسجام

وفي سياق تعليقه على مدى انسجام فكرة البرنامج مع طبيعة دبي، قال إيلي خوري: «نجحت دبي في أن تكون وجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار والأفكار النوعية بفضل تنوع اقتصادها وريادتها العالمية وما تمتلكه من إمكانيات وبنى تحتية قوية تساعد على توفير فرص حقيقية لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع، حيث تواصل الإمارة مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤى واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، فضلاً عن قدرتها على خلق بيئة استثمارية آمنة تحظى بثقة المستثمرين من حول العالم»، وأكد أن برنامج «شارك تانك دبي» يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال منح الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «فكرة برنامج «شارك تانك دبي» تتناسب تماماً مع طبيعة الإمارة التي رسخت مكانتها كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار، وهو ما يجعل البرنامج موطن تحقيق الأحلام بالنسبة لرواد الأعمال والمشاركين فيه، كما يعكس جهودهم وإصرارهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة إلى جانب توسيع آفاقهم والارتقاء بها نحو مستويات أعلى».

فرص

وأشار خوري إلى أن البرنامج مليء بالفرص النوعية التي يمكن لرواد الأعمال استغلالها. قائلاً: «أسعى من خلال البرنامج إلى بث الأمل في نفوس المشاركين، ومنحهم ما يحتاجون إليه من استشارات وخبرات معينة تساعدهم على استكمال مشوارهم المهني، وتمكنهم من بناء استثمار ناجح».

مسيرة مهنية طويلة يمتلكها إيلي خوري، فقد أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة «فيفيوم هولدينج»، وهو يؤمن بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة ورواد الأعمال وإلهامهم ودعمهم، ولذلك فهو يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة لخلق قيمة اقتصادية هادفة.

وإلى جانب قيادته لشركة «فيفيوم هولدينج»، يشغل خوري منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «أومنيكوم الإعلامية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل دوره في دعم وتمكين فريق العمل ليصبحوا رواداً في عالم التسويق.

شغف

ورغم التزاماته المهنية، يعتبر خوري من أبرز داعمي مجتمعات الفن والتصميم الإقليمية والعالمية، فضلاً عن كونه راعياً للفنون، وعضواً في لجنة الاستحواذ الخاصة بمؤسسة «تيت» للمعارض والأعمال الفنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة «متحف الفن الحديث» الذي يعد أحد أهم المتاحف الفنية في العالم، ويتميز خوري بشغفه تجاه الفنون، وهو يُعد ضيفاً دائماً على صالات العرض والمعارض الفنية والمتاحف، حيث يمنحه النظر إلى الأعمال الفنية شعوراً خاصاً بالبهجة، ويسعى إلى مشاركة هذه المشاعر مع محيطه عبر إحاطتهم بجماليات الفنون.

موسم

يشار إلى أن الموسم الأول من برنامج «شارك تانك دبي» نجح في استقطاب أكثر من 80 رائد أعمال من دولة الإمارات والمنطقة، وكان البرنامج قد عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.