«أناتومي دون شوت».. ترشيحات بالجملة

المصدر: باريس ــــ البيان

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يواصل الفيلم الفرنسي «أناتومي دون شوت»، الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2023، تحقيق الإنجازات، إذ حصل على 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» للسينما الفرنسية، غداة نيله خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار في هوليوود.

وستكون مخرجة «أناتومي دون شوت»، جوستين ترييه، مع امرأتين أخريين، بين المتنافسين على جائزة «أفضل إخراج»، بعد عام على الجدل في شأن غياب التمثيل النسائي في هذه الفئة.

لكن فيلم «أناتومي دون شوت» لم ينل مع ذلك العدد الأكبر من ترشيحات «سيزار»، إذ تقدّم عليه فيلم آخر، هو «لو رينيي أنيمال»، وحصل على 12 ترشيحاً.