«دبي للثقافة» تنظم «قوة التأثير والإبهار» ضمن «حديث المكتبات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم دورة «قوة التأثير والإبهار»، وذلك ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، وتأتي هذه الدورة التي يستضيفها متحف الاتحاد في 9 فبراير المقبل، في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الأدب والمعرفة بين أفراد المجتمع، وإبراز ما تتمتع به دبي من تنوع ثقافي وإنساني، إلى جانب تبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

محاور

ويستعرض خبير تطوير المهارات والباحث في علم النفس الدكتور محمد الخالدي، رئيس مجلس إدارة شركة النخبة الاستشارية، خلال الدورة مجموعة من المحاور التي تُمكن الجمهور من استكشاف أسرار قوة التأثير والإبهار، وكيفية تعزيز وتطوير الكاريزما وإمكانيات الاستفادة من الجاذبية الشخصية، وطرق اكتساب محبة واحترام الجميع، إلى جانب استعراض فنون الإبهار أثناء الحديث مع الآخرين، وكيفية التعامل مع مختلف أنماط الشخصيات الإنسانية.

ويُعد الدكتور محمد الخالدي من أهم المستشارين الشخصيين لدى العديد من القادة والمسؤولين، حيث تولى تدريب أكثر من 130 ألف شخص حول العالم على فنون الإبهار ولغة الجسد وتطوير المهارات والقيادة وقوة الكاريزما، وأسهم في تنمية قدراتهم الفكرية وعلاقاتهم الشخصية، وتحفيزهم على تحقيق السلام الداخلي والمرونة النفسية، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 2000 استشارة أسرية وتطويرية واجتماعية، وأصدر أربعة كتب، هي: «انطلاقة العظماء» و«أسرار علم الشخصيات وتطويرها»، و«بلسم» و«قوة الإبهار»، كما قدم برنامج «جسور» عبر موقع «يوتيوب» وحقق نسبة مشاهدات عالية تجاوزت 3.5 ملايين مشاهدة.

ندوات وأمسيات

وتتضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» وتستمر حتى مارس 2024، تشكيلة متنوعة من الندوات المعرفية والأمسيات وحفلات توقيع الكتب، والورش التدريبية الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين ودعم أصحاب المواهب في كل المجالات.