ندوة الثقافة والعلوم تعتمد برنامج فعاليات ثرياً

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعه الأول للموسم الجديد برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة الجوائز والمسابقات، والمهندسة مريم ثاني رئيس لجنة المكتبة والنشر، وعلي الشريف رئيس اللجنة الشبابية.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأقر البرنامج الثقافي لما يتميز به من تنوع الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات الذائقة الجماهيرية وتتماشى مع التطورات التقنية والآنية، وتواكب المستجدات الثقافية والأدبية، وتشمل جميع النواحي الفكرية والإبداعية والفنية.

مشاركات

كما أقر المجلس برنامج النادي العلمي بما يضمه من أنشطة ودورات وورش لصقل قدرات ومواهب الطلاب والمنتسبين، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والتي تعزز ملكات الطلاب والمبدعين من الأطفال.

واطلع المجلس على عدد من العروض والطلبات للتعاون والشراكة الإعلامية والفنية في فعاليات عدة، كذلك وافق المجلس على عدد من طلبات العضوية الجديدة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والتي تستقطب زخماً جماهيرياً وتؤصل للفن الراقي الرصين من موسيقى ومسرح وعروض سينمائية متنوعة، وكذلك متابعة مستجدات الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية على وجه الخصوص.