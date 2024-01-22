رقصات الباليه تمتزج بفنون الفيديو والرقمنة في مسرح زعبيل بدبي

المصدر: دبي - البيان

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العرض العالمي الأول لباليه 4 ينطلق بمشاركة أبرز راقصي باليه بولشوي وفيينا؛ رقصات امتزجت بمشاهد فن الفيديو والرقمنة البديعة، رسمت لوحات لا مثيل لها في عوالم الإبداع والتشويق، في أداء باليه «4» العالمي على خشبة مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، قبل أيام، حيث تجسدت في لوحات العرض مشاهد فريدة تنسج تجربة فريدة، تشترك فيها رقصات الباليه مع فن الفيديو، وذلك على وقع أنغام مقطوعة الفصول الأربعة لفيفالدي إذ نظم الحدث مؤسسة «نوزارت بالدكوين الثقافية» بالتعاون مع «آرت فور أول»، وحضره جمع كبير من أفراد الجمهور من مختلف الجنسيات والثقافات. وقد أمتع الراقصون الحضور، بينما تتالت لوحات مشهدية بديعة على شاشة ضخمة في المسرح، مشكلة مزيج فنون دالة غنية التأثير.

وقد تولت MTV تصوير مشاهد الفيديو بدقة K5 المتطورة بالتعاون مع استوديو The French Kiss Lab الذي تم ترشيحه لنيل جائزة جرامي. وحملت الرقصات توقيع المصمم إينو بيسي، بمشاركة أربعة من أشهر راقصي العالم، وهم: ماريا فينوغرادوفا، وراقصة باليه البولشوي المنفردة؛ ونجما باليه فيينا ميلا شميت وجابريلي أيم؛ والنجم إيلدار جاينوتدينوف.