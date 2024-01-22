مركز أبوظبي للغة العربية يُصدر كتاب «الفقر»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، كتاب «الفقر»، للمؤلّف فيليب ناثان جيفرسون، والذي ترجمه إلى العربية محمد صلاح علي، ويأتي الكتاب ضمن سلسلة «مقدّمات موجزة»، التي تشمل الكثير من الموضوعات التي تهم عموم القرّاء، ويمثل هذا الكتاب مصدراً مفيداً لفهم بعض القضايا الأساسية في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع.

يحاول البروفسور فيليب جيفرسون، الاقتصادي الأمريكي وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في هذا الكتاب الإجابة عن أسئلة: ما الفقر؟ وكيف تمت مواجهته في الماضي؟ كما يتناول آليات مواجهته حالياً.

ويُحدد من هم الفقراء، وكيف يعيشون، وما العوائق التي يواجهونها، كما يُقدّم تاريخ الفقر وانتقاله من جيلٍ إلى جيل، والعوامل الحاكمة لهذا الانتقال، وينظر أيضاً في التفاوت العالمي في توزيع الثروات والأسباب التي أدّت إليه، ويستكشف الجهود العملية والتحليلية التي بُذلت، وما تزال، لمحو الفقر، ويناقش الجهود العالمية والمبادرات المحلّية التي تهدف إلى تقليصه، ويدرس بعمق البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثّر على الفقراء وتشكّل حياتهم.

ويعرض جيفرسون باختصار الكثير من المصطلحات الاقتصادية والاجتماعية المهمَّة، منها على سبيل المثال، مقياس التكافؤ، وكفاءات الاستهلاك، وتأنيث الفقر، والآثار السلبية للانتساب الجماعي، وغير ذلك من الأمور التي صاغها في نسيج متكامل يسهل فهمه واستيعابه.

يشغل فيليب ناثان جيفرسون عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022، وكان رئيساً للجمعية الاقتصادية الوطنية في عام 2005، وعلى مستوى العمل الأكاديمي، شغل منصب نائب رئيس كلية ديفيدسون للشؤون الأكاديمية، وأستاذ الاقتصاد في كلية سوارثمور وجامعة كولومبيا، وكان قائماً على تدريس مقرّرات عن القياسات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي، والفقر واللامساواة، وأصبح رابع رجل من أصول أفريقية ينضمّ إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في يناير 2022، ومن كتبه المنشورة «دليل أوكسفورد لاقتصاديات الفقر» (2012)، ومجموعة من البحوث الاقتصادية المعمقة عن العلاقة بين التعليم والبطالة والفقر، وعن جغرافيا الكراهية.

أما المترجم محمد صلاح علي فهو باحث مصري، من مواليد القاهرة في عام 1994، تخرّج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2017)، وهو مختص في العلوم السياسية والتاريخ والعلوم الاجتماعية، وشارك في كتابة المقالات والدراسات في العديد من المنصات الإلكترونية والمجلات العلمية، وفاز بمسابقة شباب المترجمين التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة عام 2021 عن ترجمته لورقة «فرقة العمال المصرية»، وله العديد من الكتب المترجمة.