إد شيران في دبي .. حضور كامل العدد في حفلين متميزين

المصدر: دبي - البيان

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أذهل النجم العالمي إد شيران الجمهور، الذي تجاوز عدده 60 ألف معجب، بحفلين رائعين كاملين العدد، أقيما ليلتي الجمعة والسبت الماضيين، في دبي.

وبهذا، دخل حفل دبي، والذي يعد إحدى محطات جولة المغني وكاتب الأغاني، التاريخ باعتباره أكبر حفل موسيقي مشترك، مفتوح الهواء تستضيفه الإمارة على الإطلاق.

وأدى النجم الشاب عرضين مبهرين على مسرح دوار 360 درجة لأول مرة في المنطقة، مع عروض ألسنة اللهب التي أشعلت الجو حماساً، في حين أضيئت السماء بألوان الألعاب النارية الزاهية، وأسعد شيران الجمهور في كلتا الليلتين بساعتين ونصف دون توقف، من الطاقة والمتعة والموسيقى.

ويبدو أن حفاوة المعجبين وتفاعلهم مع شيران انعكست عليه، حيث بدا مستمتعاً ومفعماً بالطاقة وهو يؤدي أشهر أغانيه، بما في ذلك «Castle on the Hill» و«Shivers» و«Galway Girl»، وقدم الأغنية الأخيرة جنباً إلى جنب مع عازفة الكمان أليشيا إنستروم التي انضمت إليه على المسرح.

ودعم المغني وكاتب الأغاني في الحفل، زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي افتتح كلتا الليلتين بأغنيته الجديدة «Lighthouse» وأدى مجموعة من أشهر أغانيه بما في ذلك «Dancing On My Own» و«You Are The Reason» و«Where Are You Now».

ويعد هذا الحفل، الذي تقدمه All Things Live Middle East بالتعاون مع AEG Presents، وبدعم من جدول فعاليات دبي وكوكا كولا أرينا، هو الأداء الأول للنجم البريطاني في الإمارات العربية المتحدة منذ 2017.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول All Things Live Middle East، بما في ذلك أحدث الفنانين الذين يحضرون قريباً إلى المنطقة وحفلاتهم القادمة، على الموقع الرسمي allthingslive.com