الصديقات .. دراما اجتماعية سورية تحاكي الواقع

المصدر: دمشق - جمال الصايغ

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مسلسل الصديقات عمل درامي اجتماعي، يجري تصويره في دمشق للعرض على الشاشات خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو حسب مؤلفه أحمد السيد بحث اجتماعي دقيق لشريحة من النساء أجبرتهن الظروف على السير في طريق لم يكن في الحسبان؛ بسبب ظلم الأهل أو الزوج أو الأخ المتسلط.

وقال السيد في حديثه لـ«البيان»: مسلسل الصديقات يقوم على محاور عدة تتناول حالة القهر التي تتعرض لها بعض الفتيات وهن في عمر الزهور؛ مما يجبرهن على الوقوع في شباك الخطأ، والعمل في النوادي الليلية، لكنهن يتفقن على مبدأ واحد وهو المحافظة على الصداقة والمحبة ونجدة بعضهن عند الحاجة.

وأضاف: «ومن خلال مسارات العمل نتطرق إلى حالات الفساد والتهور والانحلال لدى بعض الشخصيات، وأيضاً إلى دور الأهل في المحافظة على بناتهم وعدم دفعهن مجبرين إلى الوقوع في الخطأ».

مشيراً إلى أن العمل يغوص في التفاصيل الاجتماعية التي تؤدي إلى ذلك من خلال خمسة مسارات لخمس شخصيات نسائية هن بطلات المسلسل، وكيف وصلن إلى ما وصلن إليه، وقدرتهن على بناء علاقات مميزة يستطعن من خلالها ابتزاز الضحية. وبالمحصلة يمكنني القول إنه يوجه رسالة تحذير ونصح لكل من تراوده نفسه بظلم ابنته أو زوجته أو أخته.

وحول بيئة العمل قال السيد: إنها تتنقل بين البيئة المخملية الراقية، والبيئة الشعبية، أو القروية، حسب طبيعة الشخصيات، وهي من واقعنا الحقيقي.

ورأى أن الدراما السورية قد عادت إلى ألقها وحضورها المميز والفاعل، وأن معظم الأعمال المنتجة دخلت في إطار الإنتاج الممتاز والمهم والمتألق، طبعاً بغض النظر عن بعض الأعمال التي تنتج بعيداً عن المهنية. ويشارك في العمل وهو من إنتاج شركة قبنض، ومن إخراج محمد زهير رجب عدد كبير من النجوم:

ضباح جزائري، رنا شميس، سوزان نجم الدين، صفاء سلطان، نظلي الرواس، إمارات رزق، ديمة الجندي، رنا ريشة، روعة السعدي، فايز قزق، تيسير إدريس، عبدالفتاح مزين، محسن غازي، جلال شموط، محمد حداقي، كرم الشعراني، وائل زيدان، فاتح سلمان، رضوان عقيلي، جمال العلي، علي كريم، نزار أبو حجر، أمانة والي، غادة بشور، صالح الحايك، وآخرون.