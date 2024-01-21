مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي ينظمان دورات متخصصة

المصدر: دبي - البيان

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في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة الفنية والمسرحية على صعيد المنطقة، وضمن برنامجها المجاني لفعاليات المسرح، تعلن مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، عن تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في فن الأداء المسرحي.

والتي ستمتد على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وتشمل مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي تستهدف تطوير مهارات المشاركين في مجالات مختلفة من الفن المسرحي.

وتبدأ أولى سلسلة البرنامج التدريبي بدورة «تجارب الأداء المسرحي» بإشراف المدربة انتصار عيسى، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 يناير، وتركز الدورة بشكل خاص على أداء الممثل المسرحي، مع التأكيد على أهمية التجريب والتفاعل الديناميكي على خشبة المسرح.

وسيحصل المشاركون على فرصة فريدة لاكتساب مهارات فنية متقدمة، وأداء أعمال إبداعية تعرض أمام الجمهور أو ضمن مجموعات صغيرة، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم التعبيرية والإبداعية والتواصلية في مجال التمثيل المسرحي.

وخلال يومي 13 و14 فبراير المقبل، تنظم مكتبة محمد بن راشد دورة «قراءة النص المسرحي» بإشراف المدرب عمر غباش، حيث سيتمكن المشاركون من قراءة النص المسرحي وتخيّل الشخصيات أو تقمّص دور المخرج، من خلال تجربة نظرية وعملية لاندماج الفنان المسرحي في مكان وزمان وشخصيات العمل المسرحي.

وفي الدورة الثالثة من ورش تجارب الأداء المسرحي، تستضيف المكتبة، يوم 23 مارس، ورشة «الإلقاء المسرحي» بإشراف الفنان ماهر صليبي.

حيث ستركز على أهمية الإلقاء المسرحي ودوره كعنصر حيوي لنقل رسالة العمل الفني ولتوصيل المشاعر والأفكار والحركات الفنية بفاعلية على خشبة المسرح. وسيتعلم المشاركون في الورشة كيفية إتقان أسلوب الأداء المسرحي، وتوظيف الصور البصرية والسمعية بشكل فعّال لتحقيق نجاح العمل المسرحي.

وتسهم مكتبة محمد بن راشد من خلال هذه الفعاليات بدور محوري في تعزيز الحياة الثقافية والفنية والحراك الثقافي على الصعيد الوطني، وإلهام جيل جديد من الفنانين والمبدعين بما يدعم النهضة التنموية الشاملة في جميع القطاعات على مدار الخمسين عاماً المقبلة، ويعزز مكانة إمارة دبي كمركز ثقافي رائد على صعيد المنطقة والعالم.

ويمكن لجمهور مكتبة محمد بن راشد الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول برنامج ورش العمل والندوات والفعاليات المقامة على مدار العام والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl.ae، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.