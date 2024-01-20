مكتبات الإمارات تشارك في «معرض القاهرة للكتاب»

المصدر: الشارقة – البيان

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تشارك جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي الكتاب 2024، في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة».

وتشارك الجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف في ندوة المكتبات الإماراتية المصرية، التي تقام تزامناً مع معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان «جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية» يوم الخميس 1 فبراير المقبل.

ندوة إماراتية مصرية

وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن هذه الندوة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتستهدف تبادل الخبرات والثقافات بين العاملين في القطاع المكتبي الإماراتي والمصري، وتأتي مشاركة الجمعية في هذه الندوة تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وتنقسم جلسات الندوة إلى 3 جلسات، الجلسة الأولى دور جمعيات المكتبات والمعلومات في صياغة السياسات الوطنية، والجلسة الثانية بناء الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والجلسة الثالثة استراتيجيات المناصرة، وحشد الدعم للمكتبات على المستويين الوطني والإقليمي.

فهد المعمري