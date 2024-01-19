أعضاء جدد ينضمون إلى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

المصدر: دبي ـــ البيان

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وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في اجتماعه الأخير، الذي عقد بالمقر الرئيس للاتحاد بالشارقة على انضمام عدد من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في الدولة لعضوية الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور عائشة سلطان نائب رئيس الاتحاد، وشيخة عبدالله المطيري أمين السر العام، وشيخة محمد الجابري المسؤول الثقافي رئيسة الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في أبوظبي، ومحمد شعيب الحمادي المدير المالي، ولولوة المنصوري مسؤول النشر والتوزيع.

وعبدالرحمن نقي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، وبناء على اقتراح وموافقة أعضاء لجنة العضوية بالاتحاد، منح العضوية العاملة لكل من: سميرة علي سعيد الرحبي الشحي (ناقدة)، ومريم هلال الساعدي (قاصّة)، كما انضمّ إلى أسرة الاتحاد ضمن العضويّة المنتسبة أحمد محمد السعيد سليمان (كاتب مصري في أدب السيرة)، وانتصار عباس محمود عباس (قاصّة أردنية)، وياسر سعيد دحي (شاعر يمني).

وفي هذا الصدد، أكدت شيخة المطيري، أمين السر العام للاتحاد، على الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الأدباء والمثقفين من أبناء الوطن، ومن يقيم على أرض الدولة، وتبني أفكارهم واستقطابهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لاستدامة العمل الثقافي، وبما يحقق الطموحات والأهداف التي يرمي إليها الاتحاد ضمن خطته الاستراتيجية الجديدة.

ورحب أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالأعضاء الجدد، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأدبية، مؤكدين أن الاتحاد باعتباره مظلة ثقافية تضم العديد من الأطياف الأدبية والإبداعية يرحب بكل من لديه الرغبة في الانضمام إليه والحصول على عضويته سواء العاملة أو المنتسبة.