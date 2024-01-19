استعدادات نوعية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي ينطلق خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، حيث تجري الجهات المعنية، استعدادات نوعية.

ومنها ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للكتاب عن زيادة إصدارتها الجديدة هذا العام، ومن بينها أكثر من 300 عنوان جديد، ضمن ما يتجاوز 400 كتاب ستطرحهم الهيئة خلال فعاليات المعرض.

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الراحل يعقوب الشاروني كشخصية لمعرض الأطفال.

مشاركة واسعة من الناشرين



وفي هذا السياق، أوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمعرض في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن حجم مشاركة أصحاب دور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام ارتفع بشكل ملحوظ، واتضح ذلك بالفعل خلال إجراء قرعة تسكين الناشرين العرب والمصريين في أجنحة المعرض.

وأضاف عبده، أنه بالنظر لمؤشر قرعة تسكين دور النشر في المعرض فقد تقدم عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في دورة المعرض لعام 2024 أعلى من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بطباعة الأعمال الكاملة لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، لطرحها في المعرض، وذلك في إطار مرور 50 عاماً على رحيل الدكتور طه حسين.

مطبوعات جديدة



وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض: جرى طباعة 7 كتب داخل مطبعة الهيئة، إضافة إلى مؤلفات أخرى لعميد الأدب العربي لطرحها في معرض القاهرة الدولي بدورته الـ 55، بجانب إتاحتها بجميع منافذ البيع.

ومن الاستعدادات الأخرى أن الهيئة قررت إعادة طباعة أعمال عالم الآثار المصرية الدكتور الراحل سليم حسن، والدكتور يعقوب الشاروني، بعدما تم اختيارهما كشخصيتي عام معرض الكتاب وجناح الطفل على الترتيب خلال الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

النرويج ضيف الشرف

كما أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الحالية من المعرض اختارت مملكة النرويج «ضيف شرف»، ما يؤكد تأثير الثقافة المصرية في العالم، ومدى تأثيرها في نشر المعرفة الإنسانية، لافتاً إلى أن بوستر المعرض جاء من تصميم الفنان الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، ليعبر عن روح الفن المصري القديم مما يثبت شعار الدورة «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

وختم قائلاً: لذلك يأتي البرنامج الثقافي للدورة الـ 55 معبراً عن ذلك، ومرسخاً للهوية الثقافية المصرية، ومؤكداً على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية، ولدورها الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.