«جائزة حمدان بن محمد للتصوير».. «ميداليات التميز» لـ20 عملاً شاركت في دورة «التنوع» الـ 12

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 20 عملاً من 13 دولة، منها 5 أعمال عربية سيتم تكريم أصحابها بمنحهم «ميداليات التميز» التي تقدمها الجائزة عن الدورة الـ 12 «التنوع»، تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة.

بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي لنفس الدورة.والذي يحوي الصور الفائزة والمرشحة، بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميز المذكورة.

تحفيز

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة، إن هذه الميداليات بمثابة تحفيز رفيع المستوى للمصورين، يرقى لمرتبة الفوز نظير أعمال راقية استحقت الوصول للمراحل النهائية، معرباً عن سعادته بحصول 5 مصورين عرب على هذا التكريم، ما يعكس التطور الدائم لجدية المبدعين العرب في التعامل مع فن التصوير وتقنياته.

وأضاف بن ثالث، أنه رغبة من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، تم الاعتماد على مخرجات عملية التحكيم التي قادها نخبة من أبرز خبراء التصوير في العالم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات عالية، لتتم الإشادة بها وتكريم ملتقطيها. وأفاد بأنه تم اختيار 4 أعمال عن محور «التنوع»، و5 ملفات عن محور «ملف مصور».

بالإضافة إلى 4 أعمال ملوّنة من المحور «العام»، بجانب عملين بالأبيض والأسود، و5 أعمال من محور «الفن الرقمي»، وبالنسبة للميداليات المقدمة، فهي عبارة عن قطعة فنية مصقولة مطلية بالنيكل، قطرها 15 سنتيمتراً، ونقش عليها اسم الجائزة، وهي من تصميم الفنان الإماراتي وعضو مجلس أمناء الجائزة مطر بن لاحج، وصناعة «توماس فاتوريني» الشهيرة في المملكة المتحدة.

وفاز كل من يعقوب إلياس من الجمهورية العربية السورية، وشياو بينغ لين من الصين، وجيني كورياكوس، وجيانا موهانتي، وإيشان موخوبادهياي من الهند.

ومحمد الأمين من إندونيسيا، وماوريتسيو دي بيترو، وجيوفانا كوستانزا أرنو من إيطاليا، وأرتورو رودريجيز، وباو دي لا كالي آي أرجيليس، وفيليبرتو كابوتي مارتن من إسبانيا، وهادي دهقان، وبور كيانا أفشين من إيران، ومحمود الجابري من سلطنة عمان، وأونغ كياو زاو من ميانمار، وحسين كاراهان من تركيا.