برامج «المرموم».. الفن في أحضان الطبيعة

المصدر: دبي - البيان

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معارض فنية وعروض ترفيهية وموسيقية متنوعة مستلهمة من تاريخ السينما وجماليات الطبيعة والبيئة المحلية، ترافق النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بهدف إثراء المشهد السينمائي المحلي وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم صناع الأفلام ومنحهم منصة مبتكرة لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم الفنية.

وخلال المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، ويستمر حتى 21 يناير الجاري، تشرع الهيئة أبواب 3 معارض فنية تتضمن تشكيلة من الأعمال الفنية التي تحمل بصمات مجموعة من المصورين المبدعين وأصحاب الهمم، ويأتي ذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم أصحاب المواهب الناشئة، ومنحهم منصة مبتكرة لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم الفنية.

لوحات

ويتضمن معرض «روائع الملصقات السينمائية» مجموعة فريدة من مقتنيات معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، توثق مسيرة تطور الملصق السينمائي الذي شكل علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، وتضم المجموعة بوسترات قديمة تعود إلى بدايات السينما المصرية اعتمد فيها صناع الأفلام على نخبة من الفنانين الأجانب، وأخرى تعود إلى فترة ما بعد ظهور «المدرسة المصرية» التي كان الفنان حسن مظهر من أبرز روادها، وتمكن من تقديم نماذج متميزة في تصميم الملصقات السينمائية.

في حين يجمع معرض الصور الفوتوغرافية الذي يقدمه «مركز عكاس للفنون البصرية» رؤى 4 مصورين أسهموا في إبراز ما تمتاز به الطبيعة من جاذبية وقدرة على تمكين الإنسان من التواصل معها، وتحفيزه على استكشاف روائع الحياة الفطرية والبيئية والاستمتاع بما تمتلكه من جماليات وأشكال متفردة، بينما عرض طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم في «معرض أصحاب الهمم» 8 لوحات تشكيلية تتزين بألوان الأمل وتعبر عن قدراتهم في تجاوز حدود الإعاقة، ليعبروا من خلال رسوماتهم عن نظرتهم الخاصة للسينما ومشاهد الأفلام، ورؤيتهم لهذه الصناعة ونجومها وتطلعاتهم لمستقبلها، كما قدم طلبة المركز مجموعة صور فوتوغرافية توثق جماليات منطقة المرموم الصحراوية وحيويتها، وما تتضمنه من مشاهد طبيعية جعلت منها واحدة من أبرز الوجهات الصحراوية في دبي.

واستلهم الفنان التشكيلي عبدالله الأستاذ جداريته الفنية التي يصل طولها إلى 8 أمتار من جماليات منطقة المرموم الصحراوية، ويمزج فيها بين فنون الخط العربي وألوان الشروق والغروب وطيور الفلامنغو وغزال المها تعبيراً عن روح المنطقة، وما تمتاز به من تنوع بيئي وطبيعي.

وفي هذا السياق، أشار معالي محمد المر إلى أن معرض «روائع الملصقات السينمائية» يمثل جزءاً من اهتماماته بتوثيق حركة وتطور صناعة السينما العربية. وقال: «يشكل الملصق السينمائي بوابة عبور إلى الأفلام، وإحدى أهم الأدوات التي يستند إليها صناع السينما العربية في الترويج لأعمالهم، وقد شهد فن تصميم الملصق السينمائي قفزات نوعية، ولذلك يعد علامة فنية فارقة في تاريخ السينما المصرية التي تعتبر «هوليوود الشرق».

ويبرز المعرض مراحل تطور الملصق السينمائي وبروز المدرسة المصرية التي قدمت تشكيلة واسعة من النماذج الفنية المبهرة»، منوهاً بأن المعرض يوثق لعملية التطور التي شهدتها السينما العربية منذ عصر الأفلام الصامتة وتحولها إلى ناطقة، ويعكس أهمية هذا الفن بوصفه جسراً حيوياً يجمع بين الثقافات ويسهم في تعزيز الحوار الفكري بينها.

تواصل

من جانبه، نوه المصور جاسم العوضي، مؤسس مركز عكاس للفنون البصرية في حي الفهيدي التاريخي، بأن معرض الصور الفوتوغرافية يعكس ملامح تفرد المصور الإماراتي وطريقة تفاعله مع عدسة الكاميرا والصورة، وقدرته على تقديم رؤية تعبيرية تبرز جماليات الطبيعة.

وقال: «تعبر مجموعة الصور التي يضمها المعرض عن رؤى مختلفة ووجهات نظر متعددة تبين ما يتمتع به المصور الإماراتي من مهنية عالية وذوق فني، حيث تبرز اللقطات جمال الطبيعة وتوثق تنوع الحياة الفطرية داخل الدولة، وهو ما يعكس أهمية المحافظة على البيئة المحلية»، مشيراً إلى أن مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» يمثل مساحة إبداعية ملهمة لأصحاب المواهب الفنية الرائدة والناشئة، حيث يمنحهم من خلال تنوع فعالياته الفرصة للتواصل والتعريف بإنتاجاتهم في مختلف المجالات الإبداعية.

وبدورها، لفتت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، إلى أهمية الفنون ودورها في تمكين أصحاب الهمم وتحفيز قدراتهم وتشجيعهم على التعبير عن طاقاتهم الداخلية والتفاعل مع المجتمع.

وقالت: «تمثل الفنون على اختلافها أحد أساليب العلاج التي يعتمدها مركز راشد لأصحاب الهمم في تأهيل طلبته، لما تمتلكه من تأثير في نفوسهم ومساهمتها في تعديل سلوكياتهم وتطوير مهاراتهم وحركتهم وتفاعلهم مع الأشياء المحيطة بهم»، مؤكدة أن مشاركة طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم في فعاليات مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» تمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز حضورهم واندماجهم في النسيج المجتمعي.

وأضافت: «يمنح معرض أصحاب الهمم في المهرجان فرصة استكشاف مواهب أبناء المركز وما يتمتعون به من خيال واسع، ونظرة خاصة تجاه صناعة الأفلام والسينما، إلى جانب قدرتهم على التفاعل مع عدسات الكاميرا والتقاط صور مختلفة تبرز أهمية محمية المرموم الصحراوية ومكانتها التاريخية».

عروض

من جهة أخرى، يقدم المهرجان الذي يدعم الدورة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم» لزواره باقة متنوعة من الفنون المسرحية والموسيقية والعروض الترفيهية بمشاركة مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، من بينهم الفنان مرعي الحليان، الذي يقدم مسرحية «طوي غبيشة»، والفنان هزاع الظنحاني، والفنانة ديم، وكذلك فرقة «مارو آند ذا باند»، وعازفة الكمان ديما، والفنان السوري ريان جريرة، وعازفة البيانو الكندية ساناز سوتوده، وفرقة طرابيش الغنائية المعروفة بأداء الأغاني العربية التراثية.

ويقام المهرجان الذي يرفع شعار «قصص ترويها الطبيعة» بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الشريك الرئيس للمهرجان، و«بكل فخر من دبي»، إحدى مبادرات براند دبي، شريك المأكولات والمشروبات، والشركاء الإعلاميون، وهم: «دبي للإعلام» و«مجلس الإمارات للإعلام» و«منصة أوان الرقمية»، وداعمو المهرجان: بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم)، وداعمو المحتوى، وهم: فوكس سينما، وصندوق الوطن، وفيجن 3000 (Vision3000)، وجاما للهندسة (Gamma Engineering)، وراين دانس (Raindance)، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية.