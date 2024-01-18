أميرة سجواني: «شارك تانك دبي» أرضية خصبة لتمكين رواد الأعمال

المصدر: دبي ـــ البيان

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يواصل برنامج «شارك تانك دبي» رحلته على شاشة تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، فاتحاً أمام رواد الأعمال الشباب أبواب أرض الفرص ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم وتحويلها إلى واقع ملموس. ومنذ انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج، حرصت رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بريبكو»، الشريكة المؤسسة لشركة «آمالي» العقارية، على دعم الأفكار المبدعة التي يطرحها المشاركون، وتقديم التمويل المناسب لهم وتبني مشاريعهم التي من شأنها أن تحقق النجاح في المستقبل.

المتابع لحلقات البرنامج سيلحظ تفاعل أميرة مع رواد الأعمال المشاركين، فهي لا تكف عن تحفيزهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم بصورة واضحة، وتسعى من خلال أسئلتها واستفساراتها إلى منحهم جانباً من خبرتها ومعرفتها العالية في قطاعات الاستثمار، ليعكس ذلك قدرتها على القيادة وتحقيق النجاح، حيث ترى في «شارك تانك دبي» الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 ليلاً بتوقيت دبي، أرضية خصبة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونافذة لإبداعاتهم.

بيئة مثالية

وفي هذا الإطار، تقول رائدة الأعمال أميرة سجواني: تمتلك دبي بيئة مثالية قادرة على احتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها وإمكانياتها وبنيتها التحتية وتشريعاتها القانونية، ومجموعة التسهيلات التي تقدمها لرواد الأعمال والمستثمرين، ما حوّلها إلى عاصمة اقتصادية عالمية، وملاذاً للكثير من رواد الأعمال الباحثين عن الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم، وهو ما يحققه برنامج «شارك تانك دبي» من خلال مجموعة الفرص التي يمنحها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

وأضافت: «يمنح البرنامج للمشاركين فيه الأمل لتحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة، ويكشف عن قدراتهم في طرق عرض الأفكار والمفاوضات وإجراء الصفقات، إلى جانب منحهم فرصة الاستفادة من تجارب وخبرات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».

استراتيجية

وخلال فترات الصيف، كانت أميرة ترافق رؤساء الأقسام من أجل توسيع معرفتها بإدارة الشركة، ومع مرور الوقت تمكنت من الوصول إلى منصب نائب الرئيس الأول، لتصبح لاحقاً العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في الشركة.

ومن خلال منصبها الحالي، تقود أميرة استراتيجية التطوير والمبيعات للشركة مع تقديم منتجات جديدة إلى السوق، وتشرف أيضاً على عمليات شبكة داماك من وكلاء المبيعات المباشرين والمستقلين، محلياً ودولياً، حيث يشمل ذلك أيضاً تطوير البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وتمكين الوكلاء ومنحهم ما يحتاجونه من أدوات تساعدهم على البيع بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أميرة شركة (بريبكو) المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، والتي تقدم خدمات شاملة مثل خدمات الرهن العقاري وإصدار حقوق الملكية والاستشارات وغيرها، وإلى جانب مسؤولياتها في داماك وبريبكو، أسست أميرة رفقة شقيقها علي سجواني شركة «آمالي» التي تجسد مفهوماً فريداً لنمط الحياة الفاخرة في المنتجعات الشاطئية، من خلال المشروع الفريد «جزيرة آمالي» الواقع في جزر العالم بدبي.

فكرة

وتقول سجواني في تقييم فكرة البرنامج، إن «شارك تانك» من البرامج التلفزيونية التي تمكنت من اكتساب شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم، وهو يعد من البرامج الهادفة، كونه يركز على توفير فرص استثمارية لرواد الأعمال الشباب بطريقة تجمع بين الجدية والمتعة، وتقول: بتقديري أن فكرة البرنامج في حد ذاتها استثنائية، حيث توفر مساحةً واسعة للمستثمرين ورواد الأعمال الشباب ممن يمتلكون أفكاراً إبداعية ويحتاجون إلى دعم مادي وتمويل أو شريك ناجح يدعم أفكارهم ويحولها إلى واقعٍ ملموس، وبالتأكيد لا يوجد هناك مكان أفضل من دبي لتحويل الأفكار الملهمة إلى مشاريع ناجحة.

وعبرت سجواني عن اعتزازها بكونها جزءاً من هذا البرنامج الرائد الذي نجح في تحقيق انتشار واسع، وتمكن من لفت انتباه المشاهدين والدخول في قلوبهم بسرعة قياسية بعد عرض الحلقات الأولى منه على شاشة تلفزيون دبي.

وتقول: «من خلال مشاركتي في البرنامج، فوجئت بكمية الأفكار الرائعة التي طرحها المشاركون، وبعضها بدت استثنائية بالفعل، وأتوقع لأصحابها تحقيق النجاح في المستقبل، وأعتقد أن إطلاق نسخة من البرنامج في دبي، قد ساعد كثيراً على تحفيز العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافات ومجتمعات أخرى على طرح أفكار متنوعة، وهو ما يساهم في رفع نسبة نجاح هذه المشاريع مقارنة بدول أخرى، وأتمنى أن أتمكن من خلال خبرتي ومعرفتي في عالم ريادة الأعمال من مساعدة رواد الأعمال الشباب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم».

وأوضحت سجواني في ما يتعلق بطبيعة المعايير التي تعتمد عليها في تقييم المشاريع المشاركة في البرنامج، أنها تعتمد مجموعة من العوامل الرئيسة، ومن أبرزها مدى قابلية تطبيق الفكرة في السوق وتحقيق الربح، أي الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع أو الفكرة، ودراسة التحديات والمخاطر المستقبلية، بالإضافة إلى مدى قدرة المشروع على التوسع في أسواق جديدة، مع العلم أن البرنامج يشهد طرح مجموعة من المشاريع التي تركز على الاستدامة، ويتوقع على المدى البعيد أن تتمكن هذه المشاريع من تحقيق نجاح لافت، ما يضمن لها الاستمرارية.

وفي ما يتعلق بتأثير برنامج «شارك تانك» في رواد الأعمال من الأجيال القادمة، قالت: «شارك تانك» ليس مجرد برنامج تلفزيوني، وإنما منصة مفتوحة أمام الجميع لعرض أفكارهم ومشاريعهم، وقد تابعنا بالفعل العديد من قصص النجاح الملهمة لشباب آمنوا بأفكارهم وتمكنوا من تحويلها إلى مشاريع حقيقية ساهمت في تغيير مسيرتهم المهنية، وهو ما سيشكل مصدر إلهام لنظرائهم ممن يمتلكون أفكاراً إبداعية، ولكنهم بحاجة إلى الإيمان بها ومن ثم إيجاد الداعم الحقيقي، وهو ما يوفره البرنامج لهم.

مساهمة

وتؤكد سجواني أن تقييم أي اتفاقية يعتمد بالدرجة الأولى على دراسة المشروع بشكلٍ كامل، ومن ثم وضع التصور النهائي للفكرة ومدى قدرتها على تحقيق النجاح أم لا، وتقول: خلال البرنامج تم طرح أفكار إبداعية لمشاريع واعدة، وعلى سبيل المثال، المشروع الذي طرحته شركة (ARDH Collective) لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 % في مشاريع البناء باستخدام مواد مستدامة، نال إعجابي، وهو ما دعاني إلى تبني الفكرة وتقديم عرض بقيمة 1.5 مليون درهم مقابل الحصول على حصة 30 % من الشركة، ولقي العرض قبولاً من رواد الأعمال، قراري بتبني هذا المشروع كان نابعاً من قناعتي بأنه مبني على رؤية مستدامة، وأتوقع خلال الفترة المقبلة أن يحقق قفزة نوعية في مشاريع البناء والإعمار، كونه يساهم في خفض الانبعاثات الذي بات هدفاً رئيساً لجميع المطورين العقاريين.

وترى سجواني حول مساهمة برنامج «شارك تانك دبي» في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33، أن أي برنامج تلفزيوني أو مبادرة أو فعالية تشجع على تعزيز الاستثمار وطرح مشاريع جديدة في دبي، تسهم في دعم توجهات الحكومة وأهدافها الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والأفكار والمشاريع الناشئة التي يطرحها المشاركون في «شارك تانك دبي» تتناغم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز على إطلاق مشاريع مبتكرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، والتشجيع على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمشاريع الرائدة، وتبني لجنة البرنامج التي تضم نخبة من رواد الأعمال في دبي لمثل هذه المشاريع، من شأنه المساهمة في تعزيز بيئة الأعمال الإبداعية في الإمارة، إلى جانب أن البرنامج يشجع الشباب على دخول مجالات ريادة الأعمال والاستثمار، وهو ما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية وخلق موجة جديدة من الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد دبي، كونها مسؤولة عن توظيف نحو 43 % من القوى العاملة، وتسهم بنحو 40 % من اقتصاد دبي.

مصدر إلهام

ونوهت أميرة إلى أنها تسعى من خلال الملاحظات التي تبديها أثناء حلقات البرنامج إلى تشجيع وتمكين المشاركين، وإنارة الدرب أمامهم للدخول في قطاع الاستثمار، وقالت: «من خلال خبرتي أؤمن بأن لكل مستثمر ورائد أعمال طريقته الخاصة في طرح فكرته وإدارة مشروعه، وهو ما نسعى إلى توضيحه في حلقات البرنامج الذي أعده نافذة مهمة ومصدراً ملهماً للأجيال القادمة من رواد الأعمال».

وتتمتع أميرة سجواني، بمسيرة مهنية ناجحة، حيث تتميز بشغفها في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وتمكين العملاء، وبسعيها المستمر لتطوير خبراتها في مجال المبيعات واستراتيجيات التطوير واكتساب مهارات جديدة.

وباعتبارها سيدة تعمل في قطاع العقارات والبناء، فهي تعتبر نموذجاً يحتذى به للنساء اللواتي يطمحن إلى كسر الحواجز والتربع على عرش المركز الأول، فهي تحرص على تمكين وتشجيع المرأة من خلال تقديم مجموعة مبادرات تدعم سيدات الأعمال الطموحات.

يذكر أن أميرة هي ابنة رجل الأعمال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية. بدأت مسيرتها المهنية في شركة داماك العقارية، بعد أن تخرجت في كلية لندن الجامعية في قسم إدارة المشاريع العقارية، كما تحمل شهادة ماجستير في الشؤون المالية من كلية لندن للاقتصاد، ما أتاح لها اكتساب خبرة واسعة في إدارة المشاريع وتنميتها، وهو ما ساعدها على تطوير فهمها واهتمامها بقطاع الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ.