«دبي المالي العالمي».. أرض عجائب حافلة بالمرح

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف «جيت أفينيو» في مركز دبي المالي العالمي، كرنفالاً عائلياً مميزاً للغاية، يستمر حتى 4 فبراير المقبل، حيث تحولت أعلى المنطقة D في «جيت أفينيو»، بإطلالته المرتفعة المُطلة على أفق المدينة الخلاب، إلى أرض عجائب حافلة بالمرح، ومصحوبة بتجارب طعام متميزة، وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

ويوفر الكرنفال العائلي مجموعة من الأنشطة الحافلة بالتشويق والمتعة للصغار، بما في ذلك مضمار سباق السيارات والمنزلقات، إلى جانب فعاليات للفنون والحرف اليدوية، فيما يتوفر الكثير من عربات الأطعمة والمشروبات التي تقدم الفشار وحلوى غزل البنات والآيس كريم.

توفر المطاعم الشهيرة والمقاهي المحلية المشاركة في الحدث، تجارب طعام غنية بالنكهات الشهية التي ترضي الجميع.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة سينمائية مجانية، من خلال التوجه إلى Rewind في «إندكس مول»، المتصل بالمكان في المنطقة D، ضمن «جيت أفينيو»، حيث يمكنهم الاستمتاع بتناول الفشار المجاني أثناء مشاهدة أفلام مميزة، مثل «علاء الدين» و«الحورية الصغيرة» و«ماتيلدا» و«مواطن شجاع».