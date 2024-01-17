أوركسترا الفردوس النسائية تسعد الصغار في «إكسبو دبي» 27 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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كشفت أوركسترا الفردوس، الأوركسترا النسائية التابعة لمدينة إكسبو دبي، والتي تضم أكثر من 56 موسيقية من 28 جنسية، عن إقامة المايسترو الصغير، حفل الموسيقى الكلاسيكية الفريد والمخصص للأطفال تحت 6 سنوات.

وينطلق الحفل المميز في 27 يناير الجاري في استوديو الفردوس بمدينة إكسبو دبي، ويتضمن مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية وأغاني الأطفال الكلاسيكية، إلى جانب أغاني ديزني الشهيرة، بما فيها هاكونا ماتاتا وأندر ذا سي وتشيكن دانس.

ويوفر الحفل الأول من نوعه في المنطقة تجربة موسيقية تعليمية وغامرة تأسر حواس الأطفال، وتعزز حبهم للموسيقى، حيث تقدم الأوركسترا بكامل أعضائها إبداعاتها لجمهور مميز من الأطفال وأهاليهم. كما تهدف البيئة الموسيقية التفاعلية إلى التواصل مع الأطفال الصغار، وتوفير تجربة تعليمية ترفيهية للكبار والأطفال على حد سواء.

وقالت مونيكا وودمان، قائدة أوركسترا الفردوس: «تهتم الأوركسترا بتأثير الموسيقى في التعليم، ما يجعلنا متحمسين لإقامة الفعالية في استوديو الفردوس بدبي. وتحظى الموسيقى الكلاسيكية بأهمية كبيرة في التطور المعرفي للأطفال، حيث تتميز عن غيرها من الأنواع الموسيقية في قدرتها على تحفيز مناطق الإبداع والنشاط في الدماغ. ويوفر حفل المايسترو الصغير فرصة فريدة للأطفال وأهاليهم للتفاعل مع الموسيقى الحية، لذا نتطلع إلى تقديم هذا الحفل الموسيقي المميز».