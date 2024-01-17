200 فعالية ثقافية في مهرجان القوز للفنون 2024

المصدر: دبي ـــ البيان

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ينطلق مهرجان القوز للفنون في دورته الحادية عشرة يومي 27 و28 يناير الجاري برعاية شريكه الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

ويستمتع زوار المهرجان بأكثر من عشرين عرضا حياً، وثمانين فناناً وفنانة، وخمسين تصوراً مبتكراً من أشهى الأطعمة والأكلات، و200 فعالية ثقافية.

ويستضيف مهرجان القوز لعام 2024 مجموعة من مواهب المنطقة لتشعل أجواءه عروض حية يضيء أبرزها: مغني الراب السينابتيك ورفاقه، والفنان ليث الحسيني، وغيرهم الكثير من المبدعين.

ويقدم المهرجان طيفاً متنوعاً من التجارب الثقافية والتفاعلية التي تحاكي اهتمام جميع الأعمار على مدار يومي الحدث.

إلى جانب أصداء الطبيعة، يقدم المهرجان العديد من التجارب البصرية، إحداها جدارية ملحمية بعنوان «مجموعة لحظات» للفنان التونسي-الفرنسي إل سيد. وفي فضاء جلف فوتو بلس، يستأنف معرض «الأعمال الفنية المختفية». ولمحبي السينما موعد مع عرض خارجي لفيلم «هيب هوب المقلاع» تعرضه سينما عقيل وريل فلسطين، المهرجان الذي يعد زواره أيضاً بمجموعة بديعة من المشغولات والأعمال الفلسطينية التقليدية والمعاصرة.

ويعرض القوز للفنون 2024 مجموعةً من الأعمال التركيبية العامة، منها: «كل الألوان للأسود ظلال» للفنانة حمرا عباس من تنظيم غاليري لوري شبيبي. ويستضيف غاليري «كربون 12» ضمن مهرجان القوز عملاً تركيبياً آخر بعنوان «رايات حمراء» للفنانة أناهيتا رازمي.

ويقدم مهرجان القوز لزواره من الأطفال، تجارب تزهو بالألوان والإبداع. كما يتضمن مجموعة من الورش الفنية والتفاعلية، لاستكشاف مواهب الصغار.

ويستضيف المهرجان أيضاً كوكبةً من الموسيقيين المحليين الناشئين ليقدموا لزوار المهرجان ألواناً متنوعة من الموسيقى.

عشاق السهر

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع المتعة عبر عدد من العروض الجماهيرية الحية، منها عرض الدي جي ستيك نو بيلز المقيم بالإمارات، وعرض للثنائي السوداني «مارسيمبا». ومن إفريقيا، يأخذنا العرض الراقص للمبدعة أوشا جاي إلى الهند. إضافة إلى العرض الإيقاعي لـ«دي جي» بيج هاس.