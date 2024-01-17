«مركز جمعة الماجد» يبحث «استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث»

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والمجلس الأعلى للثقافة في مصر، أول من أمس، ندوة بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث»، حاضر فيها كل من الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، والدكتورة رشا البنا، رئيس مسار الفنون الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وعبدالنور سامي، المستشار التقني في شركة سايبرينا، ومدحت أبوزيد، مهندس الذكاء الاصطناعي.

بدأت الندوة مع الدكتور محمد خليف، الذي قدم عرضاً تقديمياً عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في رقمنة التراث. وقال عبدالنور سامي : «قام الذكاء الاصطناعي بتسهيل عمليات الإنتاج والإبداع الفني». وتناولت الدكتورة رشا في الندوة مفهوم التراث الرقمي بأنواعه. واختتمت الندوة مع المهندس مدحت أبوزيد، الذي تحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المخطوطات العربية القديمة.