«عرض الأفكار».. دليل نجاح حافل بالخبرات والدروس

المصدر: دبي ـ فادية هاني

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يستعرض الكاتب ييرون فان خيل في كتابه «عرض الأفكار.. اجعل الناس يقعون في حب أفكارك» المهارات المطلوبة لتوليد الأفكار وتحويلها إلى مفاهيم وتطبيقها على المشروعات، وكيفية عرضها على أصحاب القرار وعدم الوقوع في الأخطاء التي تتسبب في ضياعها، مثل الخوض المبالغ في التفاصيل دون تحديد الجوانب الرئيسية، أو عدم التركيز على هدف الفريق أو العميل وبالتالي قد تبتكر حلولاً قيمة إلا أنها لأهداف مختلفة تماماً.

ويشير الكتاب إلى العديد من الأخطاء التي قد تحدث عند عرض الأفكار من بينها: التركيز على توليد الأفكار دون فهم الهدف بشكل واضح، لذا عند توليد الأفكار لابد أن يصبح الهدف هو نقطة الارتكاز، وأن يكون واضحاً وقابلاً للشرح، وحتى يتم عرض الأهداف لابد من تحديد تحت أية فئة يندرج الهدف، كأن يكون حلاً لمشكلة، أو للحصول على فرصة، وما إذا كان طويلاً أو قصير المدى.

ويلفت الكتاب إلى طريقة الفهم التام للهدف، إذ لابد من تحديد العوامل المؤثرة في الخطة التي يتم إعدادها للوصول إلى الهدف مثل الموازنة المتاحة، والإطار الزمني، والجمهور المستهدف، بعدها تبدأ مرحلة التفكير في كيفية عرض الفكرة فلا ينبغي أن تكون غاية في التبسيط فيشعر الطرف الآخر أننا غير مدركين لمدى تعقيد المشكلة، ولا في غاية التعقيد فنجد أنفسنا غارقين في التفاصيل والتي قد تكلف الكثير من الجهد والوقت.

ويوضح الكاتب أنه من المهم التأكد من تبسيط الفكرة لشرحها في غضون دقيقة، وللتعرف على جوانبها يتم استخدام ورقة مقسمة إلى عدة أقسام: للهدف، والسياق، واختصار الفكرة في جملة واحدة، وقسم لميزات الفكرة عن غيرها، وقسم أخير لتدوين المتطلبات التي نحتاج إليها لتحقيق الهدف، كما يجب معرفة دوافع وطريقة تفكير الطرف الآخر وفهم أنماط الشخصية وكيف تستقبل المعلومات.