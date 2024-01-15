بطولة فزاع لليولة.. اكتمال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي جاءت متكافئة لأبعد الحدود، وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري، مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وحصل عبد الله سليم الكتبي من إمارة الشارقة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على حمد سيف لوتاه من إمارة دبي، بفارق قليل جدًا، بلغ 10 علامات فقط، بحصول لوتاه على 45 علامة، مقابل 55 ذهبت للكتبي، لينضم في المربع الذهبي إلى جانب علي العزيزي، عبد الله الفلاحي، وسعود فولاد، في المربع الذهبي.

مهارات

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيه فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة، مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، لوتاه 25 علامة.

وفي سؤال الموروث، تمكن الكتبي من الإجابة بشكل صحيح، ليفتتح رصيده بـ 10 علامات.

أما في تحدي السباحة، الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي أيضًا، ليكسب 15 علامة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيها تفوق الكتبي ليحصل على 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر سعيد بن راشد، بعنوان «ياهل الخنانيج القوايا»، وفيها تمكّن الكتبي أيضًا من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن، الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر، وأُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في نفس موقع البطولة، تفوّق لوتاه ليكسب 20 علامة.

تغطية متكاملة

وعبّرت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الميدان، والذي يعتبر واحداً من أهم وأعرق برامج التراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة.

وبهذا الخصوص، قالت أواديسيان: لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جدًا في ما يتعلق بمتابعة البطولة من جميع دول المنطقة، وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه البطولة قاعدة جماهيرية تمتد إلى جميع دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعي جمهور الميدان، من خلال البث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، حيث نسخر كل جهودنا لتكون التغطية متكاملة للحدث.

ضيف الحلقة

وحلّ الفنان عبد الله المستريح ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدم أغنية «نصيب»، وهو الحاصل على جائزة العويس الثقافية عن فئة الموسيقى، والذي عبّر عن اعتزازه بألوان الفن الإماراتي الأصيلة، وما تملكه من تنوّع وعراقة.

وأشار عبد الله الكتبي إلى أن الإصرار والتدريب المستمر، هما اللذان منحاه بطاقة التأهل الأخيرة للمربع الذهبي، معتبرًاً أن المرحلة القادمة لا تحتمل الأخطاء، فجميع المتأهلين يمتلكون المهارات اللازمة للفوز باللقب، لذلك التركيز وزيادة التدريب والإعداد، سيمنحان الأفضلية لليويلة المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي.