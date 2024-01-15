أصالة تطرب الجمهور في «ليالي الوثبة»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أحيت الفنانة أصالة نصري، أول من أمس، حفلاً غنائياً ضخماً بحضور جماهيري كبير، بمهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة، ضمن حفلات «ليالي الوثبة» التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم 2024-2023، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وحرص الآلاف من محبي أصالة من الفئات العمرية كافة على التوافد مبكراً إلى مهرجان الشيخ زايد للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المقامة في ساحات وأقسام المهرجان قبل انطلاق الحفل، ومجرد فتح الأبواب حرص الجمهور على التوافد على المسرح الرئيس مبكراً للاستعداد لقضاء أمسية غنائية رائعة حيث استقبل الجمهور الفنانة أصالة بترحيب كبير للتعبير عن سعادتهم برؤيتها على المسرح والاستمتاع بأغانيها وعيش أجواء طربية مع أجمل الأغاني المفضلة لديهم.

وأعربت الفنانة أصالة نصري عن سعادتها بمشاركتها في حفلات «ليالي الوثبة» ولقاء جمهورها في أبوظبي، قائلة: «كل عام وأنتم بخير، وسعيدة جداً اليوم بأن أكون أول مرة بحفلات ليالي الوثبة بمهرجان الشيخ زايد، وإن شاء الله نلتقي دائماً في المهرجان»، مشيدة بالتنظيم المتميز الذي حرص على تقديم جميع أنواع الفنون الشعبية والتراثية، ويجمع نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم في حب الفن الأصيل.

تفاعل

وقدمت أصالة مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزها «شكراً» و«الصورة» و«اشتقت لك» و«اقرب قريب»، وغيرها من الأغاني المحببة لدى الجمهور والتي منحتهم قضاء أمسية طربية أصيلة في الهواء الطلق بصحبة الأهل والأصدقاء.

وداعبت أصالة الجمهور مشكلة حالة من الحب والسعادة عبر كلماتها اللطيفة معهم والمعبرة عن حبها لهم، والغناء معهم لأبرز الأغاني ومنها «أكتر» و«عقوبة» «فوووق» و«بنت أكابر» «يا مجنون» والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور في ظل الأجواء الشتوية الرائعة لدولة الإمارات. وتقام «حفلات ليالي الوثبة».