صورة قزحية العين.. بصمة فنية شخصية للذكرى

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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في مارس 2023، تحدثنا عن المصور النمساوي «ماركوس هوفستاتر» صاحب التجربة الجديدة في التصوير المقرب للعيون، والذي عمل على تطوير مخزونه المعرفي في تصوير قزحية العين بالاستعانة بكتاب للمصور «غيرهارد زيمرت» بعنوان «Mikrofotografie». أعمال «هوفستاتر» بدت كأنها فوهات براكين عتيقة أو لجبال ووديان وشواطئ أو لتضاريس في أقاصي الأرض، لكنها بكل بساطة هي التضاريس المختبئة في أعيننا والظاهرة من خلال التصوير فائق التقريب.

في العاصمة السعودية الرياض، تحول هذا المفهوم للتناول الجماهيري، حيث نجح فريق عمل سعودي ونرويجي في جذب زوار موسم الرياض إلى متجرهم الخاص الواقع في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية بموسم الرياض 2023، حيث يقدم متجر «FINOX» أعمالاً فنية من خلال تصوير عيون الزوار بطريقة إبداعية عبر استخدام تقنيات خاصة تقوم بتحويلها لأعمال فنية فائقة الروعة.

فكرة المتجر تتمثل بإمكانية الأجهزة من تصوير قزحية العين التي تعد بصمة وراثية لكل شخص، حيث تحتوي على أنماط فريدة من الخطوط والنقاط والتشكيلات بألوان بديعة، لتصوير عين الزائر وطباعتها على أساور وقلائد ولوحات جدارية، حيث تتجلى الألوان في بصمة العين بأشكال متنوعة وألوان تشمل اللون الأزرق العميق والأخضر الزمردي والبني الدافئ، إضافة إلى إمكانية توصيلها لمنازل العملاء. ويستخدم المتجر أفضل التقنيات ذات الدقة العالية لتصوير التفاصيل بوضوح فائق، إلى جانب الاعتماد على تقنيات أخرى لمعالجة الصور بهدف تحسينها وإعطائها مظهراً احترافياً لتكون أعمالاً فنية مميزة للذكرى والاقتناء.

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